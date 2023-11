La ruspa abbatte la scuola 

L’attesa era grande con una rappresentanza di ragazzi e docenti ad attendere l’accensione della ruspa. Attorno tanta emozione, soprattutto quando la benna ha iniziato a sbriciolare il cemento e ha tagliato il ferro dell’edificio, diventato inagibile per via delle crepe sui muri e sul pavimento. I vigili urbani schierati fuori e dentro il plesso scolastico, intorno i volontari del Vab, le autorità comunali, i tecnici del Comune e dell’impresa appaltatrice. La ruspa demolitrice ha subito lasciato il segno aprendo varchi e facendo a pezzi muri e soffitto. Il tutto sotto lo sguardo di telecamere e taccuini. Entro pochi giorni, dell’edificio delle scuole medie di via Caravaggio resterà solo un ricordo per dare spazio ad un nuovo caseggiato da tre milioni e mezzo di euro. Una scuola moderna, funzionale, nei tempi come da programma.

La scelta

«L’ edificio è stato sottoposto in passato a diversi interventi di manutenzione. Le crepe - dice il sindaco Tarcisio Anedda - si sono ripresentate. Inutile spendere soldi per nulla. L’ occasione è arrivata col Pnrr che ci ha garantito i fondi per demolire e ricostruire la scuola che cadeva: una delle 109 finanziate in Italia, proprio da demolire e ricostruire». L’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai dice che «con gli uffici abbiamo subito colto l’occasione. Siamo riusciti a bruciare le tappe coinvolgendo anche le scolaresche e gli insegnanti nello studio del progetto. La ricostruzione dovrebbe iniziare a dicembre. L’obiettivo: aprire la nuova scuola a fine 2004».

Il progetto

Gruppi di bambini hanno presenziato alla prima fase della demolizione: «Vogliamo una scuola più “forte” che non cada. Una scuola per studiare, imparare e giocare». Il capo dell’Ufficio tecnico del Comune Valentina Lusso ricorda che «la struttura sorgerà su due piani con al centro uno spazio polifunzionale di 120 metri quadrati per sette metri di altezza. Otto le aule, oltre la sala mensa, due laboratori, un’aula di informatica, la sala colloqui, la presidenza, la mediateca e l’archivio». L’ assessore alla Pubblica Istruzione Massimo Leoni: « Abbiamo voluto coinvolgere fin dalle primissime fasi progettuali gli studenti e i professori, attraverso l’organizzazione di diversi tavoli tematici nell’ambito dei quali hanno potuto esprimere il loro sogno, la loro idea di scuola e condividere le loro proposte. Così nasce la scuola del futuro».

