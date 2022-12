La ruota panoramica più alta dell’Isola 

Una ruota panoramica alta più di 50 metri, costellata di luci led, svetterà sullo skyline di Alghero. Proprio come già è successo a Olbia e Cagliari e, prima ancora, a Las Vegas, Londra e Singapore. La Giunta comunale di centrodestra ha deliberato nei giorni scorsi di installare la più alta ruota della Sardegna nel Piazzale della Pace, in uno spazio di circa 600 metri quadrati, di fronte all’area portuale. Una operazione che potrebbe fruttare all’ente locale non meno di 50 mila euro all’anno, solo per l’occupazione del suolo pubblico. Senza contare il suggestivo impatto e il ritorno di immagine. «È da qualche tempo che riceviamo richieste per l’installazione di una ruota panoramica – fa sapere il sindaco Mario Conoci – e riteniamo che, oltre a essere una bella attrazione, possa valorizzare la città dal punto di vista paesaggistico».

Il bando

Per il momento la Giunta ha dato il via libera al posizionamento della giostra dall’aprile 2023 per una durata di 12 mesi, termine eventualmente prorogabile per un’altra annualità. «Perderemo una cinquantina di posti auto, – continua il primo cittadino – ma con una ipotesi di entrata di 48.330 mila euro, che non è poco». L’esecutivo ha dato mandato agli uffici comunali di pubblicare un avviso pubblico per l’individuazione del giostraio. Tra le caratteristiche richieste, un’altezza minima di 45 metri e piena accessibilità agli utenti con disabilità. La ruota panoramica occuperebbe la prima parte del parcheggio, proprio di fronte alla rambla. Una zona di grande afflusso turistico. L’area è nella disponibilità del Comune algherese e dunque anche dal punto di vista burocratico l’iter dovrebbe essere snello e veloce. Di sicuro da una altezza di cinquanta metri si potrà godere di una vista mozzafiato sul golfo di Alghero e la città antica. «Apriamo un bando al quale naturalmente potranno partecipare tutti – aggiunge Conoci – per arricchire di una ulteriore offerta turistica la nostra città».

Favorevoli

L’idea sta già facendo discutere il popolo del web. La maggior parte dei commentatori sono a favore dell’installazione della grande ruota, altri sottolineano il problema della carenza cronica dei posti auto in centro e propongono di spostare l’installazione nella zona del Balaguer, più periferica ma altrettanto panoramica. «Non comprendo le polemiche – interviene Nunzio Camerada consigliere di Forza Italia – si tratta di una attrazione temporanea a costo zero per l’Amministrazione. Una ruota panoramica che si vanta di essere la più alta tra quelle installate in Sardegna».