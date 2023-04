La ruota gira, le grotte tirano 

La novità di quest'anno è la ruota gigante nel Piazzale della Pace: 45 metri di altezza e 15mila luci led. Una giostra che ha scatenato più di una critica. «C’è stata qualche polemica, ma la stragrande maggioranza dei nostri concittadini ha apprezzato molto l’iniziativa. Sono sicuro che anche chi inizialmente era contrario, avrà modo di ricredersi». Così il sindaco Mario Conoci che venerdì ha battezzato la ruota. Un taglio del nastro con tantissime persone accorse nell’area portuale. «Il primo giro è stata una emozione, – ha ammesso il sindaco – invito tutti a visitare la nostra città anche dall’alto». La ruota è stata installata a tempo di record dalla City Eye: occupa 600 metri del grande parcheggio con vista sul Golfo di Alghero. È la stessa che negli ultimi due anni ha lavorato nell’area portuale di Cagliari: 36 cabine chiuse e climatizzate, di cui tre riservate alle persone con disabilità. C’è anche la filodiffusione con una guida multilingue per descrivere le bellezze architettoniche e paesaggistiche che si potranno ammirare dall’alto. Infine una cabina deluxe, con poltroncine in pelle, listoni di rovere nel pavimento, tv e frigobar e, volendo, una bottiglia di champagne. Una delle novità dell’estate algherese, che ha subito diviso i residenti tra favorevoli e contrari. Era stata la giunta a deliberare l’installazione della ruota più alta della Sardegna. Una operazione che potrebbe fruttare all’ente locale non meno di 50mila euro in due anni, solo per l’occupazione del suolo pubblico. Senza contare il suggestivo impatto e il ritorno di immagine.

Un giro sulla ruota panoramica, l'ingresso all'antro di Nettuno e ai musei. Alghero nel fine settimana ha fatto il pieno di visitatori, molti dai vicini paesi, che hanno subito catapultato la città nell'atmosfera estiva.

Nettuno

La Grotta di Nettuno ha registrato numeri da record, confermandosi una delle attrazioni più gettonate dai turisti. «Solo domenica abbiamo avuto mille ingressi - conferma Andrea Delogu presidente della Fondazione Alghero - la media giornaliera infrasettimanale è già superiore ai 500». Da gennaio a oggi il complesso carsico ha ospitato più di 13mila persone, con una crescita del 10 per cento.

Panoramica

I dissidi

Non sono mancate le critiche per una attrazione che, di fatto, occupa decine di posti auto in centro, in una zona dove in piena stagione è difficilissimo trovare un buco per lasciare la macchina. «Aiuterà la nostra economia e rappresenterà per Alghero una ulteriore attrattiva», incalza Mario Conoci che venerdì sera ha fatto da padrino per l’inaugurazione della ruota. «Mi pare che Alghero sia già bellissima così, ma dobbiamo sempre andare avanti, guardare al futuro, incoraggiare chi vuole investire nella nostra città».

