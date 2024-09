La rovesciata di Gigi Riva e il tabaccaio-tifoso «Un’emozione indelebile» 

La leggendaria rete in rovesciata realizzata da Gigi Riva nella trasferta di Vicenza del 18 gennaio 1970 rivive a colori sulla serranda di una storica rivendita di tabacchi di via Toti, a Pirri. Ogni notte, un faretto lasciato volutamente acceso illumina, a distanza di oltre mezzo secolo, il celebre gesto tecnico che lo stesso Rombo di Tuono definì in seguito «il mio gol più bello». Una rovesciata in area, difficile perché il pallone arrivava dalla parte opposta, che si colloca di diritto come una delle più belle nella storia del calcio. Grazie a due gol di Riva i rossoblù di Scopigno uscirono vittoriosi dal Menti (2-1) ipotecando uno scudetto che arrivò, matematicamente, il 12 aprile al termine di una cavalcata trionfale. Una rete fantastica che rappresenta ancora oggi il simbolo di quel tricolore.

Opera d’arte

Impossibile passare in via Toti e restare indifferenti dinanzi ad una vera e propria opera d’arte realizzata con la vernice spray, nell'arco di una sola giornata, da un giovane writer sardo, Lorenzo Murgia. La perla di Riva campeggia sulla serranda della tabaccheria da alcuni anni. Ma l’emozione che regala è sempre nuova. Eterna. Chi la vede per la prima volta non può che fermarsi a scattare una foto; chi già la conosce resta ugualmente affascinato. Impossibile resistere, un’occhiata ci finisce sempre. Nostalgica, magari, ma sempre carica di ammirazione e di orgoglio.

Tabaccaio-tifoso

Giuseppe Tocco, pirrese doc, tabaccaio da tre generazioni, ha 54 anni ed è un super tifoso. «Non poteva essere altrimenti, sono nato nell'anno dello Scudetto e il mio sangue è rossoblù: a due anni mio padre mi portava già allo stadio. La mia prima volta al Sant'Elia? Nella stagione 1972-73 per un Cagliari-Torino. Ero piccolo ma ricordo che rimasi deluso perché proprio quel giorno Riva non gonfiò la rete. La serranda è così dal giugno del 2020 quando, in piena pandemia, mi venne l’idea di personalizzarla per regalare una gioia a tutti in un periodo difficile. Commissionai l’opera a Lorenzo, un bravissimo artista».

All'epoca Riva stava già poco bene. «Purtroppo non ebbe la possibilità di venire a vedere l'inaugurazione della “sua” serranda». Gli sarebbe di certo piaciuta. «Ora che non c’è più, l’emozione che provo quando apro e chiudo la mia tabaccheria è ancora più forte. Mi dispiace, peraltro, vedere il Cagliari di oggi così giù. Nicola è bravo, ma forse ci serve ancora la saggezza di mister Ranieri».

