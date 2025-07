La roulette russa dei pedoni sulla 554 

Una vera e propria emergenza che neanche l’incidente mortale di poche settimane fa ha frenato. Anzi: non solo chi attraversava la Statale 554 dal centro urbano di Selargius verso la zona industriale continua a farlo come se niente fosse, ma sembra che gli episodi si siano addirittura moltiplicati nell’ultimo periodo.

L’allarme

Ragazzi, meno giovani, e addirittura intere famiglie che cercando di raggiunge la sponda opposta della 554 mentre le auto sfrecciano dirette verso Quartu e viceversa. Lo sa bene Ludovica Congiu, residente in una via della periferia di Selargius collegata alla 554 anche se senza sbocco per i veicoli verso la Statale. «Una strada chiusa con dei paletti ma non cieca, quindi viene utilizzata proprio come punto di attraversamento verso la zona industriale: a qualsiasi ora del giorno o della notte si vede dalla finestra qualcuno che tenta di attraversare la Statale». L’ultimo episodio choc risale al 10 luglio. «La cosa peggiore che ho visto sinora», dice, «un’intera famiglia che cercava di attraversare, mamma papà e due bambini. La situazione sta degenerando sul serio».

Un episodio a distanza di dieci giorni appena dal mortale che ha coinvolto un uomo, originario della Nigeria, mentre camminava a piedi ai bordi della Statale, proprio all’altezza dell’incrocio per Settimo San Pietro e la zona industriale dove il 46enne viveva. Travolto da un’automobilista di passaggio e ucciso all’alba dello scorso 29 giugno. «Una morte annunciata», hanno scritto gli industriali di Selargius all’indomani della tragedia, con tanto di lettera-denuncia inviata al Prefetto.

La foto choc

Il problema ora si allarga anche nel resto di strada a quattro corsie che taglia in due la Città metropolitana di Cagliari. Compreso il tratto quartese, ribattezzato viale Europa, come immortalato dalla dashcam a bordo di un’auto pubblicata sui social: nel fermo immagine si vede un ragazzo sopra il guardrail di spartitraffico centrale pronto a lanciarsi in mezzo alla strada.

I controlli

Pericoli segnalati anche alla Polizia locale di Selargius. «Un problema che conosciamo bene purtroppo», dice il comandante Marco Cantori, «quella è una strada statale e come Polizia locale non possiamo fare tanto per risolverlo se non con un monitoraggio continuo, ma i vigili non bastano per garantire contemporaneamente il controllo anche nel centro urbano. Così come diventa complicato realizzare un cavalcavia per consentire di attraversare la 554 in quel punto, perché il passaggio pedonale poi potrebbe non risultare funzionale al progetto di messa in sicurezza che si sta studiando per tutta la 554. Un nuovo piano per la viabilità che si spera venga realizzato in tempi ragionevoli», sottolinea Cantori, «perché sostituire i semafori con le rotatorie e trasformare quella strada in un’arteria urbana, ormai è diventata una priorità assoluta».

RIPRODUZIONE RISERVATA