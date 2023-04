La Roubaix a Van der Poel ma Ganna era da podio 

«Un corridore come Filippo non deve snaturarsi, ha dimostrato che un giorno potrà vincere queste grandi classiche». Così ai microfoni di Radio Anch'io sport il ct nazionale ciclismo Daniele Bennati sulla prestazione di Filippo Ganna alla Parigi-Roubaix. Il piemontese ha chiuso al 6° posto, a 50” dal vincitore Mathieu Van de Poel e a 4” da Jacob Philipsen (anche lui della Alpecin-Elegant come VdP) e Wout van Aert (Jumbo-Visma), che hanno disputato al volata dei battuti. «I Mondiali e le corse a tappe? Non stiamo attraversando un periodo roseo dal punto di vista dei talenti», ha poi aggiunto il ct, da corridore vincitore del Giro di Sardegna 2009, «gli altri sono più attrezzati. Spero che nel corso di questi anni si possa tornare ai livelli in cui siamo abituati a essere».

La 120ª edizione della Parigi Roubaix ha portato nella bacheca dell’olandese, nipote di Raymond Poulidor e figlio di Adrie van der Poel, il quarto “monumento” dopo i due Fiandre (corsa che lo ha vosto secondo nell’ultima edizione) e la Sanremo di quest’anno. Il suo rivale Van Aert è stato penalizzato da una foratura quando era partita l’azione decisiva a due e ha poi perso la volata per il secondo posto con Philipsen. Poi l’ex iridato Mads Pedersen e i due cronoman Stefano Kung e Ganna, davanti al vincitore del 2015, John Degenkolb, caduto.

Domenica si corre l’Amstel Gold Race. Oggi invece scatta da Marsala il Giro di Sicilia: 4 tappe, l’ultima con l’ascesa all’Etna prima dell’arrivo finale a Giarre.

