La Rottamazione va in vacanza fino a settembre 

Il fisco va in vacanza anche per i contribuenti che avrebbero dovuto versare la quinta rata della rottamazione quater. La scadenza di versamento, prevista per il 31 luglio, è stata spostata al 15 settembre dal Governo che nell'ultimo consiglio dei ministri ha differito il termine accogliendo la richiesta arrivata, durante l'esame per il parere parlamentare, dalla commissione Bilancio del Senato.

I destinatari

L'appuntamento riguarda i contribuenti che avevano avviato la regolarizzazione per le cartelle esattoriali riguardanti tributi, contributi ma anche multe e sarebbe arrivato in pieno periodo feriale. Il mancato versamento avrebbe comportato l'inefficacia della sanatoria. La conferma della decisione arriva da fonti autorevoli di Governo che fanno così chiarezza sulla scelta adottata la scorsa settimana nella riunione del 26 luglio. L'esecutivo ha scelto in questo caso di adottare la norma nella versione definitiva del decreto legislativo contenente “disposizioni integrative e correttive” di alcune norme già in vigore che hanno attuato negli ultimi mesi la delega fiscale.

Il provvedimento

Lo slittamento è contenuto nell'articolo 6 del provvedimento che ora sta proseguendo l'iter in vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che ne sancirà l'entrata in vigore definitiva. Ma già fin d'ora è certo che chi non pagherà entro fine luglio (o comunque entro il 5 agosto, considerando i 5 giorni di tolleranza per i quali il versamento viene considerato tempestivo) non vedrà decadere la propria regolarizzazione. Non sarà quindi necessario - come ipotizzato da qualcuno - inserire la norma nel decreto legge che il governo dovrebbe portare alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri in programma ad inizio agosto.

Nuovo termine

L'appuntamento con la quinta rata è ora fissata al 15 settembre anche se i contribuenti, sempre considerando la flessibilità dei 5 giorni prevista dalla normativa fiscale, avranno tempo per il pagamento fino al 20 settembre compreso.

