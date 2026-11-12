La rotta delle stelle Ecco i tre ristoranti che illuminano l’Isola

Le stelle spesso indicano direzioni. Quelle della Guida Michelin 2027, presentata ieri a Piacenza, tracciano anche la rotta della gastronomia sarda: tre nuovi ristoranti premiati, quattro conferme e un riconoscimento perduto. Il conto sale da cinque a sette ristoranti con una stella. Dietro i numeri ci sono cucine, persone, luoghi. Lavoro. E il modo in cui l’Isola racconta se stessa attraverso il cibo.

La prima porta a Cagliari, in via Sonnino. Qui Vincenzo Sorvillo, campano che ha scelto la Sardegna, lavora in una sala con pochi tavoli e la cucina aperta allo sguardo degli avventori. Il suo “Amano” riporta la stella nel capoluogo e racconta un'idea di ristorazione in cui la misura dello spazio lascia posto alla libertà delle invenzioni. Persino il nome custodisce una piccola geografia sentimentale: quella tilde sulla «o» evoca il mare che tiene insieme la terra d’origine dello chef e quella d'adozione. Nei piatti la materia prima sarda incontra tecniche e sapori arrivati da lontano, come nei gyoza d'anatra con parmigiano e mela verde.

Poi, la rotta risale verso la Gallura. A “Ulìa”, nel Cascioni Eco Retreat di Arzachena, Salvatore Camedda ritrova una stella che aveva già conquistato con Somu, a Baia Sardinia. Il ristorante è immerso in una tenuta di tremila ulivi, e il suo lavoro tiene insieme la memoria dei sapori dell'Isola e il desiderio di cercare forme nuove. L'agnello, per esempio, passa dalla brace alle crocchette fino alle lavorazioni di salumeria.

A Golfo Aranci, sulla spiaggia, Roberto Pisano firma invece la proposta della “Spigola”, con il mare davanti alle finestre e nei piatti: pescato, attenzione alle specie e alle risorse marine, utilizzo delle diverse parti del pesce, verdure dell'orto. Una cucina nella quale il gusto si accompagna a una responsabilità concreta verso il mare, le sue risorse e ciò che finisce in tavola.

Conservano il riconoscimento Fradis Minoris di Pula, Il Fuoco Sacro di San Pantaleo, Capogiro di Baia Sardinia e Confusion di Porto Cervo. Cinque delle sette insegne sono in Gallura, lungo un tratto di Sardegna che da tempo incontra il turismo internazionale e ne intercetta gli investimenti.

C'è spazio, sulla stessa mappa, per due ristoranti dell'interno: Abbamele Osteria a Mamoiada e Origini a Narcao ottengono il Bib Gourmand, il riconoscimento che premia la qualità accompagnata da un buon rapporto con il prezzo. Due territori e due modi di interpretare l'ospitalità, che allargano il racconto del cibo oltre le località balneari.

A San Teodoro, intanto, Gusto by Sadler esce dal gruppo degli stellati. Una decisione dietro la quale restano il lavoro di una brigata, le stagioni attraversate, una storia. Se può talvolta accadere che una stella, per un po’, smetta di brillare, o che venga coperta da una nuvola, l’augurio è che molto presto possa tornare a splendere.

RIPRODUZIONE RISERVATA