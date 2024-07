«La rotta dei tonni incompatibile con le pale eoliche» 

Dal Sulcis una valanga di osservazioni alle integrazioni presentate dalla Ichnusa Wind Power per il parco eolico off shore da 504 megawatt che la società vorrebbe installare davanti alla costa sud-occidentale. Dopo gli ordini del giorno contro il progetto approvati dai Comuni di Portoscuso, Carloforte, Iglesias e Buggerru, al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica sono arrivate le osservazioni della Regione, delle due società di pesca del tonno, Carloforte Tonnare e Tonnare Sulcitane, e di Italia Nostra.

I rischi

Quando si parla di eolico off shore uno dei pericoli più sentiti nel Sulcis riguarda la rotta dei tonni. Le due società che si occupano di pesca del tonno rosso nello specchio di mare tra Carloforte e Portoscuso, la Carloforte Tonnare e la Tonnare Sulcitane, hanno inviato una nota unitaria con le osservazioni al Mase elencando tutte le perplessità sul progetto, a cominciare dalle interferenze con la rotta dei tonni. «L’area nella quale è stato previsto il vasto impianto eolico interferisce con una delle principali rotte di migrazione del tonno nel Mediterraneo occidentale - scrivono le due società - più in particolare l’impianto si troverebbe sia sulla rotta delle migrazioni genetiche sia lungo quella che porta alle zone di alimentazione autunnale e invernale del Golfo del Leone e delle Baleari». A livello ambientale è forte la preoccupazione per l’impatto che potrebbe avere l’impianto, sia per l’intorbidimento dell’acqua sia per la rumorosità. «La sensibilità del tonno a questo tipo di impatti, soprattutto all’intorbidimento dell’acqua - scrivono Carloforte Tonnare e Tonnare Sulcitane - è stata scientificamente documentata dall’Università di Cagliari con un’analisi delle serie storiche di 150 anni di cattura delle tonnare del Sulcis Iglesiente». Le due società citano il periodo minerario, quando in concomitanza con gli scarichi a mare delle laverie le catture di tonno calarano sensibilmente, e gli anni Settanta, quando i fanghi di scarto dell’Eurallumina venivano gettati a mare e, si legge nelle osservazioni, «le tonnare fisse smisero completamente di pescare, il tonno rosso tornò a popolare le coste del Sud Sardegna negli anni Novanta, dopo oltre quindici anni il divieto di scarico a mare dei fanghi».

Il paesaggio

Per la Regione, Servizio tutela del paesaggio della Sardegna meridionale, una delle maggiori perplessità riguarda la visibilità degli aerogeneratori dalla costa. «Dalla relazione paesaggistica è facilmente desumibile che il progetto non assicura la non visibilità degli aerogeneratori dalle coste di Carloforte (più vicine al campo eolico flottante) e dagli altri Comuni costieri», si legge nelle osservazioni firmate dal direttore del servizio Giuseppe Furcas. Nelle foto-simulazioni allegate al progetto e alle integrazioni la condizione di non visibilità delle pale eoliche a mare è associata alla presenza di foschia. «Si arriverebbe a sostenere l’irragionevolezza che nelle giornate di più intensa qualità ambientale e benessere dei fruitori si avrebbe la maggior visibilità degli aerogeneratori», sottolinea la Regione. Anche Italia Nostra, con il presidente Marco Gargiulo e il segretario Graziano Bullegas, ha presentato osservazioni. «Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a Terna per impianti rinnovabili interessa la Sardegna - scrivono - si tratta di un carico non sopportabile dalla rete elettrica ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano».

RIPRODUZIONE RISERVATA