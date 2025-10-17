VaiOnline
Tortolì.
18 ottobre 2025 alle 00:31

La rotonda si illumina dopo mesi di attesa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova luce all’ingresso di Tortolì e bonus sicurezza per gli automobilisti. Anas ha finalmente concluso i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione della rotatoria di Tortolì sulla stale 125 Orientale sarda.

Il nuovo impianto è dotato di 20 pali di illuminazione alti 10 metri con tecnologia Led ad alta efficienza. Sono stati inoltre installati 60 delineatori luminosi a led lungo l’anello interno della rotatoria, per migliorare la visibilità notturna. L’impatto visivo è notevole e contribuisce a dare la sensazione di una strada sicura. Nei lunghi mesi trascorsi al buio, in attesa dell’illuminazione, la rotonda è stato teatro di numerosi incidenti. «L’intervento – dicono da Anas - del valore complessivo di circa 191 mila euro, è stato realizzato nell’ambito dei lavori di completamento del tratto Tertenia - Tortolì della statale Orientale Sarda” con l’obiettivo di incrementare gli standard di sicurezza per la viabilità, specialmente in orario notturno». Ora l’Ogliastra attende con trepidazione l’inizio dei lavori sull’ultimo segmento di strada che ancora manca all’appello, quello tra Tertenia e San Priamo. La storica incompleta sarà allora finita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu