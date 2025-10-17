La rotonda si illumina dopo mesi di attesa 

Nuova luce all’ingresso di Tortolì e bonus sicurezza per gli automobilisti. Anas ha finalmente concluso i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione della rotatoria di Tortolì sulla stale 125 Orientale sarda.

Il nuovo impianto è dotato di 20 pali di illuminazione alti 10 metri con tecnologia Led ad alta efficienza. Sono stati inoltre installati 60 delineatori luminosi a led lungo l’anello interno della rotatoria, per migliorare la visibilità notturna. L’impatto visivo è notevole e contribuisce a dare la sensazione di una strada sicura. Nei lunghi mesi trascorsi al buio, in attesa dell’illuminazione, la rotonda è stato teatro di numerosi incidenti. «L’intervento – dicono da Anas - del valore complessivo di circa 191 mila euro, è stato realizzato nell’ambito dei lavori di completamento del tratto Tertenia - Tortolì della statale Orientale Sarda” con l’obiettivo di incrementare gli standard di sicurezza per la viabilità, specialmente in orario notturno». Ora l’Ogliastra attende con trepidazione l’inizio dei lavori sull’ultimo segmento di strada che ancora manca all’appello, quello tra Tertenia e San Priamo. La storica incompleta sarà allora finita.

