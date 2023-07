La rotonda  per un arrivo in sicurezza 

Agli utenti dà il benvenuto una pietra in granito, su cui è stato inciso lo stemma del Comune, e la scritta giallo fluo "Girasole". Adesso manca soltanto la riapertura al traffico, tra stasera e domani, per dire che la rotonda all’ingresso sud del paese è completata. Sono serviti poco più di due mesi di lavoro all’impresa Luca Demurtas per realizzare l’opera lungo il vecchio tracciato della Statale 125 che apre verso l’abitato, all’altezza tra le vie Manzoni e Dante e lo stradello di penetrazione agraria per via Case sparse. Il progetto è stato ereditato dalle precedenti amministrazioni guidate da Gianluca Congiu, attuale assessore dei Lavori pubblici. «Qualche anno fa era un sogno, che oggi è realtà. La procedura - spiega il sindaco, Lodovico Piras, 41 anni - non è stata semplice. Mettere in sicurezza quel tratto, dove in passato sono accadute tragedie, era per noi una priorità». (ro. se.)

