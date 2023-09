«La rotonda non è sicura, datela a noi» 

«La rotonda all'ingresso del paese non è in sicurezza. Troppi incidenti. La provincia ci risponda». L'appello è lanciato dal sindaco Massimo Pinna che, con una lettera indirizzata alla Provincia del Sud Sardegna, denuncia (di nuovo) una situazione in stallo da tempo: «La rotatoria che collega il paese alle strade provinciali 7 e 4 è troppo pericolosa. La competenza non è nostra, anche se ci siamo offerti di occuparcene noi».

La protesta

La rotatoria mostra le “cicatrici” dei tanti incidenti stradali di cui è stata teatro e dell'incuria: cartellonistica ribaltata, pezzi di cemento in mezzo alla carreggiata e tanto altro. Elementi citati nella lettera inviata alla Provincia che ha la competenza sulla rotonda. «Riteniamo di dover rendere note di nuovo queste condizioni di grave criticità», si legge nel documento inviato, alludendo alle precedenti richieste ignorate. «La segnaletica, sia verticale che orizzontale è in parte assente o usurata e non più a norma. I cordoni in cemento sono danneggiati e in parte mancanti». E ancora: «L'illuminazione è assente, specie di notte la sicurezza è ulteriormente compromessa». Da ridire anche sullo spazio (teoricamente) verde della rotonda? »L'interno dell'anello è in stato di incuria. Ci sono rifiuti, piante ed erbacce».

La proposta

E se la lettera non fosse già abbastanza chiara, il sindaco aggiunge: «Situazione critica. Gli incidenti, più o meno gravi, sono all'ordine del giorno come ci dicono dalla polizia municipale. Sembra che ci sia passato un carro armato sopra. Gli interventi che chiediamo non vogliono giustificare il fatto che spesso si prema troppo l'acceleratore. La rotonda è poco sicura a prescindere». Il sindaco propone da anni la soluzione: «Datecela in gestione, come chiediamo da tempo. Potremmo innanzitutto renderla più decorosa, con un giardino magari. D'altronde è dall'ingresso del paese. E poi gestendo l'area interna potremmo installare, a spese nostre, una torre faro che segnali la rotatoria. Non peseremmo nemmeno sulle casse della Provincia».

L’accusa

Pinna chiude con una stoccata: «Inaccettabile questa situazione. Ingiustificabile l'assenza della Provincia. Faccio questa richiesta, ormai, da tre anni. È quasi peggio di quando la rotonda non c'era. Sto solo chiedendo di tutelare la sicurezza dei cittadini e dei guidatori. E non lo chiede un singolo, ma un amministrazione intera. Vedremo se questa sarà la volta buona che la Provincia ci dà una risposta».

RIPRODUZIONE RISERVATA