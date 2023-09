La rotonda milionaria è un’incompiuta 

Un cantiere fantasma al posto della rotonda che avrebbe dovuto rendere più sicuro l’ingresso di Iglesias. I lavori – a malapena accennato l’accantieramento quattro anni fa – non sono mai stati terminati: nell’intersezione che da viale Villa di Chiesa conduce alla Statale 130 resta un’area abbandonata e, all’orizzonte, nessuna prospettiva che le operazioni riprendano per consegnare alla città un’opera pubblica che si sarebbe dovuta concludere in 10 mesi.

La storia

Nella primavera del 2019 iniziarono le operazioni per allestire il cantiere, ma la ditta che si era aggiudicata l’appalto da quasi 2 milioni di euro comunicò un aumento del prezzo della terra utile al basamento e la conseguente impossibilità di poter rientrare nelle spese complessive. L’epilogo è noto: uno stop immediato dei lavori e nessuna possibilità di ripresa. Da allora nulla è stato fatto e ogni tentativo di provare a dar nuova linfa al cantiere è caduto nel vuoto.

«Mi auguro non sia l’ennesima incompiuta – dichiara il consigliere d’opposizione Luigi Biggio –. Quello mai terminato dovrebbe rappresentare un intervento utile a rendere più scorrevole un’area molto trafficata e particolarmente pericolosa, non a caso la maggior parte degli incidenti si verificano nei pressi del viale alberato». Biggio sottolinea l’investimento di soldi pubblici ed esorta a prendere in mano la situazione per terminare l’opera: «Lasciando incompiuti i lavori si corre il rischio di dover intervenire per rifare quanto fatto finora e questo si tradurrebbe in una vera e propria beffa; non solo non si è riusciti a concludere un progetto utile alla comunità, ma si rischia un ulteriore spreco di soldi pubblici. Lancio un appello anche sulla situazione del cantiere per il nuovo parcheggio di Sant’Antonio. Da tempo i lavori sono fermi e l’area interessata sta creando notevoli disagi ai residenti. Ci sono anche dei sacconi colmi di rifiuti speciali che andrebbero smaltiti e che invece da oltre un mese sono abbandonati. Questa non è la corretta procedura per la gestione di un cantiere e temo possa accadere quanto sta accadendo proprio con il cantiere di viale Villa di Chiesa».

La Giunta

L’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru, intanto, garantisce che sull’incompiuta in viale Villa di Chiesa saranno presto effettuate valutazioni volte alla risoluzione del problema e al riavvio dei lavori.

