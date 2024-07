La rotatoria sarà pronta a settembre 

I lavori di realizzazione della rotatoria sulla circonvallazione che da Settimo porta a Sinnai e Maracalagonis saranno ultimati entro settembre, con lo svincolo per Sinnai che potrà così essere riaperto. In questo modo, l’intero traffico che da alcuni si riversa sull’abitato di Settimo San Pietro, in via San Salvatore, potrà essere nuovamente riversato sulla circonvallazione che scorre fuori dall’abitato.

«I lavori della rotatoria - dice il progettista l’architetto Giancarlo Aledda - hanno avuto un frenata di alcune settimane per superare l’ostacolo legato alla presenza di una tubazione sotterranea della condotta idrica del Consorzio di bonifica. Il problema è stato superato. I lavori potranno così essere ultimati nei temi previsti, entro settembre».

Un’opera che avrà il beneficio di evitare che le auto in arrivo da Sinnai passino per Settimo. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA