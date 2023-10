Molti automobilisti ignorano la rotatoria disegnata da qualche giorno nell’incrocio tra via Piave, via Roma e via Gorizia a Sestu, e ci passano sopra. Il problema è stato sollevato anche dalla consigliera di minoranza Anna Crisponi. «Abbiamo ordinato un pilone da piazzare al centro della rotonda, per aiutare a percorrerla correttamente», commenta Giorgio Desogus, capo della polizia locale.

