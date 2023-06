«La roncolata? Volevo difendermi, mica uccidere» 

INVIATO

Sinnai. Un colpo di roncola in testa al vicino di casa. «Ma dalla parte liscia, non quella tagliente, mica volevo ucciderlo». Al termine di una delle tante liti. «Futili motivi? No, la questione va avanti da anni, dal 1994 quando ho comprato quella villetta a schiera a Monte Nai, trovata in un annuncio sul Baratto. Evidentemente la voleva lui, mi ha chiesto di rivendergliela e gli ho risposto gentilmente di no, che per me andare a Costa Rei aveva un valore affettivo. Da allora per me è un incubo».

Il diverbio

Scaramucce tra confinanti, si direbbe. Stavolta elevate al rango di cronaca quando Caterina Cossu, 84 anni, di Silanus, residente nelle campagne di Sinnai, ha perso la pazienza e ha picchiato il vicino di villetta a Monte Nai, un settantenne di Burcei. «Sia chiaro, volevo difendermi. Gli ho chiesto di realizzare una grondaia nel tetto di casa sua perché l’acqua piovana adesso scarica nel mio giardino, si formano pozzanghere, si scivola, sono caduta per fortuna senza farmi niente. Lui mi ha detto, ”forse il prossimo anno” , io ho protestato, allora lui si è avvicinato insieme alla moglie e al figlio con fare minaccioso, agitandomi le dita in faccia, davanti agli occhi. In quel momento ho preso la roncola e boom , un colpo in testa. Non gli ho fatto quasi niente, è uscito pochissimo sangue, io sono un’infermiera in pensione, abituata ad aiutare e a soccorrere le persone, non a pestarle. Lui ha chiamato il 118 e i carabinieri ma le assicuro, sono rimasta lucidissima in quei momenti, volevo solo allontanarlo quando si è avvicinato troppo e ho preso la prima cosa che avevo a portata di mano, la roncola, la roncola che apparteneva a mio padre e che mi sono portata da Silanus».

Liti continue

Impossibile entrare nel merito delle vicende tra vicini, di cui si stanno occupando da anni avvocati e tribunali. Perché tra le due opposte fazioni divise da un semplice muro a Costa Rei ci sono stati esposti, finestre murate dopo una transazione tra legali, denunce per danneggiamenti e quant’altro.

Di sicuro Caterina Cossu sembra tutt’altro che una donna violenta, men che mai nonna roncola . I vicini di casa a Corongiu, per esempio, la ammirano tanto: «Anni fa il fiume esondò, la sua casa fu sommersa dall’acqua, la trovammo che cercava di arginare da sola la furia dell’alluvione. La ospitai due giorni a casa mia, appena fu possibile salutò e rifece da sola i muri distrutti dal fiume», dice una signora dall’accento romano.

La storia

Caterina Cossu riceve in salotto, spulcia documenti e denunce e si racconta. «Sono nata a Silanus, da bambina aiutavo mio padre in campagna: lui mi ha insegnato a cavarmela sempre da sola. A 19 anni sono emigrata a Torino per lavorare, prima come bambinaia, poi infermiera. Lì ho conosciuto mio marito, poliziotto. Lui si era innamorato di questo posto, Corongiu, e ha voluto costruire qui una casa. Sono rimasta vedova quando mio figlio aveva tre anni e mezzo. La casa di Costa Rei l’ho comprata con i soldi della buonuscita di mio marito e perché mio figlio sognava a tal punto una villetta al mare che in un tema a scuola aveva inventato di sana pianta un’estate trascorsa a Costa Rei. Quella casa è per lui e mia nipote, per questo non voglio venderla a nessuno, né al vicino troppo insistente né alle agenzie immobiliari che me la chiedono da anni».

Si mantiene in forma, Caterina Cossu, tenendo in ordine il giardino e le piante a Sinnai e a Costa Rei. «Questa situazione a Monte Nai non mi fa stare tranquilla. Ho vissuto trent’anni a Torino, non mi piacciono le beghe, rispetto il prossimo e leggi, mi difendo. Ora evito di restare a dormire in quella villetta, ma non la vendo. La roncola? Me l’hanno sequestrata. Mi serviva per lavorare. Con l’età mi sto rimpicciolendo, la usavo per potare i rami più alti. Spero che me la restituiscano».

