La romanziera Caboni: «Mail e messaggi? Non è la stessa cosa» 

«Alla lettera scritta si affidava parte della propria anima, si sceglievano con attenzione la carta e la busta. Era una magia». Cristina Caboni, pluripremiata scrittrice nata da una famiglia di apicoltori e autrice di best seller editi da Garzanti, rimpiange «l’istante di contemplazione di sé e degli altri che il foglio scritto a penna sapeva regalare: abbiamo perso una cosa preziosa».

Il 23 gennaio si celebrava la Giornata mondiale della scrittura a mano: il fatto che esista, la dice già lunga sul fatto che è ormai una rarità. «E proprio quel giorno mi è arrivata una bellissima lettera di un’amica, da Cuneo: me l’ha scritta con una grafia accurata, la calligrafia che s’imparava a scuola. Se mi sono emozionata? Secondo me si è emozionato pure il postino, solo nel consegnarmela».

Ma la lettera non ha un destino segnato, perché segnato è già il suo presente: «Quella scritta a mano», riprende Cristina Caboni, «temo che sarà oggetti di pochi estimatori e dei nostalgici, delle persone che non si lasciano imbrogliare dalla novità e continuano a utilizzare le lettere come un prezioso modo per comunicare». Vale certamente per le missive d’amore, ma secondo la scrittrice non solo per quelle: «Purtroppo si è persa la visione d’insieme. La lettera spedita rimarrà per sempre, perché sarà conservata, mentre le comunicazioni via mail o messaggini sono destinate all’oblio. Basta cancellarle per errore, o dimenticare una password, e un pezzo della tua storia personale se ne va per sempre».

Insomma: se vogliono «che rimanga traccia di quel che hanno scritto, le persone devono tornare alla lettera. Tutto il resto è a perdere».

