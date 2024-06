La Romania è prima con Marin 

Slovacchia 1

Romania 1

Slovacchia (4-3-3) : Dubravka, Pekarik (47' st Gyomber), Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda (47' st Bero), Schranz (33' st Duris), Strelec (25' st Bozenik), Haraslín (25' st Suslov). In panchina Rodak, 23 Ravas, 4 Obert, 5 Rigo, 10 Tupta, 11 Benes, 13 Hrosovsky, 15 De Marco, 24 L.Sauer, 25 Kosa. All. Calzona.

Romania (4-3-3) : Nita, Ratiu, Burca, Dragusin, Bancu, R.Marin (41' st Rus), M.Marin, Stanciu, Hagi (21' st Man), Dragus (22' st Puscas), Coman (13' st Sorescu). In panchina Moldovan, Tarnovanu, Nedelcearu, Alibec, Cicaldau, Mihaila, Olaru, Mogos, Racovitan, Birligea, Sut. All. Iordanescu.

Arbitro : Siebert (Ger)

Reti : nel pt 24' Duda, 37' R.Marin (rigore).

Note . Angoli: 5 a 1 per la Slovacchia. Recupero: 3' e 3'. Ammoniti: Burca, Bancu, Puscas e Duda per gioco falloso.

Francoforte. Missione compiuta per Slovacchia e Romania, che nel girone E, il più equilibrato di Euro 24, hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale dividendosi la posta (1-1) e sfruttando il pareggio senza reti tra Belgio e Ucraina. Tutte hanno chiuso con 4 punti, ma la Romania si è classificata prima avendo segnato più gol del Belgio, e la Slovacchia terza per la differenza reti. La nazionale romena è riuscita a raggiungere la fase a eliminazione la prima volta in 24 anni, per la gioia dei suoi tifosi, che al Deutsche Bank Park hanno riempito le tribune con un vero e proprio muro di maglie gialle. Il timore di un pericoloso passo falso non ha favorito lo spettacolo e, nella ripresa, le occasioni da rete non sono fioccate. Anche i due ct, nell'allestire la formazione, hanno inventato poco: Francesco Calzona ha solo inserito David Strelec al centro dell'attacco tra Haraslin e Schranz (ancora in panchina il rossoblù Obert), Angel Iordanescu ha dato fiducia in avanti a Ianis Hagi.

La squadra dell'ex tecnico del Napoli, è partita meglio ma non è riuscita a sfruttare la pressione e il maggior possesso palla. In rapida successione le due reti. Al 24', il vantaggio slovacco: l'ex milanista Kucka ha crossato dalla destra e l'esterno del Verona Duda si è fatto trovare pronto alla deviazione di testa. Pochi minuti e, in un'azione dalla destra Hagi è stato atterrato al limite dell'area da Hancko. L'arbitro è stato richiamato al Var e ha valutato che l'intervento era da rigore. Dal dischetto, al 37', il rossblù Razvan Marin (di ritorno da Empoli) è stato impeccabile, ottenendo l'1-1 che ha portato le due squadre agli ottavi.

