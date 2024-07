La Roma vuole pure Bellanova 

Due colpi nel giro di poche ore. La Roma della famiglia Friedkin accontenta Daniele De Rossi ed assicura al tecnico giallorosso Soulé e, con tutta probabilità, Dovbyk. Per il primo c'è l'ufficialità dopo le visite mediche. Alla Juventus vanno 30 milioni: l’argentino è reduce da un campionato da protagonista la scorsa stagione con il Frosinone grazie a 11 reti e 3 assist. Per il secondo, attaccante rivelazione della Liga lo scorso anno con il Girona, vanno definiti i dettagli: il club italiano ha offerto circa 35 milioni ma i catalani ne chiedono 38. E i giallorossi non sembrano fermarsi: insiste per Bellanova del Torino che i granata valutano 25 milioni: per abbassare la richiesta economica potrebbe essere offerto il polacco Zalewski.

Le trattative

La Juventus sta accumulando un piccolo tesoretto per gli assalti finali di agosto. Sul taccuino di Giuntoli ci sarebbe Adeyemi del Borussia Dortmund per il quale i tedeschi chiedono oltre 50 milioni. Incassati i 30 per Soulé, i bianconeri potrebbero arrotondare con la cessione di Chiesa che ha estimatori in Premier League pronti a pagare 20 milioni. L’addio di Huijsen verso il Bournemouth dovrebbe portare altri 18 milioni. Per far cassa, poi, sono in uscita giovani come Barbieri verso il Venezia e Riccio e Gianluca Frabotta verso la Salernitana. Thiago Motta ha invece bloccato le cessioni del montenegrino Adzic e dei difensori Savona e Rouhi.

Versante Milan: Daniel Maldini andrà al Monza (che per la porta mette a segno il colpo Keylor Navas, ex del Real Madrid e del Psg) ma il club meneghino dovrebbe mantenere la proprietà del 50% del suo cartellino. Lascerà Milanello Colombo, ma solo in prestito, verso Empoli. Verso la Premier League, invece, il difensore della nazionale tedesca Thiaw per il quale il Tottenham sarebbe pronto ad investire 40 milioni. Ancora aperta la pista Fofana del Monaco per il quale però si registra l’inserimento del West Ham. Anche l'Inter sta sfoltendo la rosa per arrivare ad Gudmuindsson del Genoa. Valentin Carboni, dopo il rinnovo, andrà all’Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni ma i nerazzurri conservano l’opzione di “recompra” a 39 milioni. In uscita anche Arnautovic e Correa. Otto milioni arrivano dalle cessioni di Satriano e Agoume. Mentre Simone Inzaghi vorrebbe trattenere l’esterno Kamate. A Napoli primi passi con la maglia azzurra per Buongiorno. Intanto si lavora ancora su difesa e attacco. Lukaku si allena da solo a Londra mentre il Chelsea è in ritiro negli Usa. Proprio i Blues però sembrerebbero interessati a Osimhen e potrebbero inserire il belga nell'operazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA