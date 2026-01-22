VaiOnline
Europa League.
La Roma vola con Pisilli 

Stoccarda steso da due gol del fantasista: ottavi vicini 

Roma 2

Stoccarda 0

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Celik, Ziolkowski (14’ st Ndicka), Ghilardi; Rensch, Koné (14’ st Cristante), Pisilli, Tsimikas (27’ st Wesley); Soulé (39’ st Mancini), Pellegrini (27' st Dybala); Ferguson. Allenatore Gasperini.

Stoccarda (4-2-3-1) : Nubel; Assignon (37’ st Vagnoman), Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Andrés (37’ st Spalt); Leweling, Führich (26’ st Demirovic), Mittrlstad (26’ st Bouanani); Undav. Allenatore Hoeness.

Arbitro : Brooks (Inghilterra).

Reti : pt 40’ e st 48’ Pisilli.

Note : ammoniti Chabot e Hoeness. Spettatori 65.183.

Roma. Vittoria e qualificazione. La Roma all’Olimpico batte 2-0 lo Stoccarda con una doppietta di Pisilli e conquista matematicamente quantomeno gli spareggi per accedere agli ottavi. I tre punti però migliorano le prospettive perché oggi la squadra è sesta e parteciperebbe alla fase a eliminazione diretta. Ma per la certezza servirà aspettare la prossima settimana, quando i giallorossi in Grecia sfideranno il Panathinaikos.

Nel frattempo Gasperini si gode la “Roma B” capitanata da Pisilli, che sembrava doversene andare per giocare di più e invece ha sfruttato l’occasione e segnato entrambe le reti. «Sono molto contento per la vittoria, ci serviva», ha detto a fine gara, «per me giocare con la Roma è un sogno». Per il tecnico il talento «altre volte ha dimostrato le sue capacità, è cresciuto e ha raggiunto la maturità. Tardelli? Un po’ gli somiglia».

Tanti i cambi di formazione. In difesa Celik viene adattato come centrale insieme a Ziolkowski e Ghilardi. Dentro Tsimikas e Pisilli oltre a Ferguson in attacco per far riposare Dybala: un turnover annunciato perché l’obiettivo dichiarato è il Milan domenica. Ma la prestazione è sufficiente e si va al riposo sull’1-0 grazie alla prima rete stagionale di Pisilli, nata dalla giocata di esterno sinistro di Soulé che premia il suo inserimento. Poco dopo uno straordinario Nubel nega a Pellegrini il raddoppio.

In avvio di ripresa Svilar salva su Undav che poi lo grazia non sfruttando nell’area piccola un rimpallo favorevole. Le occasioni migliori sono tutte per lo Stoccarda, con Svilar che para il tiro ravvicinato di Demirovic. Nel finale il raddoppio ancora con Pisilli davanti a Francesco Totti, tornato all’Olimpico dopo oltre due anni. La qualificazione agli ottavi è vicina ma ora ci sono il Milan e la corsa al quarto posto in campionato.

