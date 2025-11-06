La Roma vola anche in coppa 

Rangers 0

Roma 2

Rangers (3-4-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma (1' st Aasgaard); Moore (36' st Curtis), Chermiti (28' st Miovski), Gassama (16' st Danilo Pereira). In panchina Kelly, Wright, Diomande, Cornelius, Cameron, Antaman, Fernandez, Rice. All. Rohl.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik (28' st Rensch), El Aynaoui, Cristante, Tsimikas (28' st Wesley); Soulé (21' st Koné), Pellegrini (21' st El Shaarawy); Dovbyk (41' st Pisilli). In panchina Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Romano. All. Gasperini.

Arbitro: Krogh (Danimarca).

Reti: nel pt 13' Soulé, 37' Pellegrini.

Note: angoli 5-2 per la Roma, rec. 1'-3'.

Le risposte che voleva Gian Piero Gasperini arrivano in Scozia, dove la Roma batte i Rangers smuovendo una classifica di Europa League che fino alla trasferta di Glasgow vedeva i giallorossi con appena 3 punti su 9 a disposizione. Dopo le sconfitte casalinghe con Lille e Viktoria Plzen, infatti, arriva il secondo successo della stagione in campo internazionale grazie soprattutto a quegli uomini chiamati a rispondere presente viste le tante assenze in casa Roma. E allora Soulé e Pellegrini si caricano la squadra sulle spalle trovando i gol, e non solo, che regalano ai compagni tre punti fondamentali anche per cancellare la sconfitta di domenica a San Siro contro il Milan.

La squadra di Rohl dura neanche 13 minuti, quando i giallorossi trovano l'1-0 da calcio d'angolo. Batte Pellegrini per il taglio di Cristante sul primo palo, bravo a prolungare per l'argentino che di testa deve solo appoggiare. E 25 minuti dopo ecco il 2-0 che nasce ancora a destra, perché Mancini pesca Dovbyk con un lancio lungo, l'ucraino scarica per il 7 giallorosso, glaciale nel piazzare e battere Butland.

Rohl nella ripresa inserisce Aasgaard per Meghoma, ma la squadra di Gasperini gestisce e lo fa anche con i cambi, fra gli applausi dei 2500 romanisti arrivati in Scozia. E se l'ex capitano, in Europa, non segnava da un anno, per l'argentino è il primo gol nelle coppe, il nono da quando è a Roma (di cui 8 in trasferta). Dunque la partita finisce fra la traversa di Celik e le occasioni per Miovski e Aasgaard per i padroni di casa. La Roma secondo Gasperini avrà bisogno di altre due vittorie nelle prossime quattro partite per qualificarsi e il prossimo turno di Europa League porterà in dote la sfida con il Midtjylland, oggi primo.

RIPRODUZIONE RISERVATA