La Roma vince, la Sud insulta 

Roma 3

Sampdoria 0

Roma (4-2-3-1) : Rui Patricio 6; Zalewski 6 (41’ st Celik sv), Smalling 6, Llorente 6, Spinazzola 6; Wijnaldum 7.5, Matic 7; Dybala 7, Pellegrini 6 (35’ st Solbakken 6.5), El Shaarawy 7; Abraham 5.5 (13’ st Belotti 6). In panchina: Boer, Svilar, Keramitsis, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic. Allenatore Mourinho 6.5.

Sampdoria (4-3-2-1) : Ravaglia 6; Zanoli 6 (45’ st Jesè sv), Murillo 4.5 (10’ st Murru 6), Amione 5.5, Augello 6; Winks 5.5 (45’ st Malagrida sv), Rincon 6 (22’ st Paoletti 5.5), Cuisance 5.5; Leris 6, Djuricic 5; Gabbiadini 5.5 (22’ st Lammers 6). In panchina: Turk, Tantalocchi, Oikonomou, Ilkhan, Yepes, Quagliarella. Allenatore Stankovic 6.

Arbitro : Irrati di Pistoia 5.5.

Reti : 12’ st Wijnaldum, 43’ st Dybala (rig), 49’ st El Shaarawy.

Note : ammoniti Abraham, Spinazzola, Zanoli, Smalling, Paoletti, Winks. Angoli. 10-3. Recupero: 2’ pt, 5’ st.

Roma. La Roma torna a vincere dopo i ko prima della sosta con Sassuolo e Lazio e la firma sui tre punti l’ha messa il mercato estivo dei giallorossi. Nel tre a zero alla Sampdoria, è prima la rete di Wijnaldum e poi quella di Dybala su rigore a chiudere una gara che rilancia le ambizioni Champions degli uomini di Mourinho in una serata rovinata solo dagli insulti razzisti che nella ripresa hanno ad oggetto Stankovic. Il tris, alla fine, lo cala El Shaarawy quasi a tempo scaduto, premiando la scelta di Mourinho di puntare sulla difesa a quattro, inserendo tutta la qualità di cui aveva a disposizione nonostante l’emergenza. Decisiva nel borsino del match anche l’espulsione di Murillo.

La polemica

Una decisione, quella di Irrati, che manda su tutte le furie la panchina della Samp, compreso Stankovic, tra i più veementi nel protestare. Polemiche che innescano gli insulti della Sud, e poi di tutto lo stadio, nei confronti del tecnico blucerchiato. “Sei uno zingaro” ha cantato l’Olimpico per un coro che non è piaciuto nemmeno a Mourinho: il tecnico portoghese, rivolgendosi alla Curva, ha chiesto che la smettessero. Ironico, invece, il grazie con tanto di inchino di Stankovic verso la Sud. All’episodio ha assistito di persona anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Una presenza, sottolinea l’Aia, che rientra in un normale giro per visionare gli ufficiali di gara. E non sono passate inosservate le proteste del tifo doriano per tutta la partita contro Massimo Ferrero, anche lui sugli spalti, e ancora al centro del caos legato alla cessione del club.

La replica

«Io sono fiero di essere zingaro. Non mi offendo, nessuno lo fa se mi chiama così. E ringrazio Josè per il gesto, dal campo non lo avevo visto». Così Dejan Stankovic, allenatore della Samp, a fine gara. «I ragazzi mi sono piaciuti, soprattutto nel primo tempo quando eravamo undici contro undici, poi è chiaro che siamo andati in difficoltà».

