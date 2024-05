La Roma supera il Genoa e blinda il sesto posto 

Roma 1

Genoa 0

Roma (3-4-2-1) : Svilar 6; Celik 6, Llorente 6, Ndicka 6.5, Angelino 6.5 (81’ Mancini sv); Cristante 6, Paredes 4, Bove 6; Baldanzi 6 (63’ El Shaarawy 6.5), Pellegrini 6 (63’ Dybala sv, 91’ Kristensen sv); Lukaku 7 (91’ Abraham sv). In panchina: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Aouar, Zalewski, Azmoun, Joao Costa. Allenatore De Rossi 6.

Genoa (3-5-2) : Martinez 6; Vogliacco 6 (81’ Vitinha sv), De Winter 6, Vasquez 6.5; Spence 6, Frendrup 6 (91’ Ankeye sv), Badelj 6 (81’ Malinovskyi 6), Strootman 6,5 (67’ Thorsby 6), Martin 6; Ekuban 6 (67’ Gudmundsson 6), Retegui 6. In panchina: Leali, Sommariva, Bani, Sabelli, Cittadini, Matturro, Haps, Bohinen. Allenatore Gilardino 6.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo 6.

Rete : 79’ Lukaku.

Note : serata serena, terreno in buone condizioni. Al 72’ Paredes espulso per doppio giallo (proteste). Ammonito Lukaku. Angoli: 6-2. Recupero: 0’ pt, 4’ st.

