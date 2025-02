La Roma suona la nona 

Roma. Frenate e accelerate infiammano la volata Champions. L’Atalanta, affaticata e distratta dallo spareggio col Bruges, perde per strada due punti pareggiando col Cagliari mentre la Lazio mantiene il quarto posto recuperando alla fine il 2-2 col Napoli, che rimane in vetta (grazie alla sconfitta dell’Inter). Alle spalle fa harakiri la Fiorentina che perde nettamente col Como permettendo a Milan e Bologna di avvicinarsi, in attesa di regolare i conti col recupero del 26 febbraio. Riduce le distanze anche la Roma, col nono risultato utile consecutivo, grazie al successo su un Parma per un’ora in dieci: decide una perla di Soulè su punizione, al secondo squillo di una stagione in chiaroscuro. Si affranca dalla zona retrocessione l’Udinese travolgendo e inguaiando l’Empoli che è ormai in caduta libera. I toscani hanno preso due punti in dieci gare e la panchina di D’Aversa è sempre più in bilico. Un altro punto prezioso sulla strada della salvezza per il Lecce di Giampaolo che rattrista il ritorno di Nesta il sella a un Monza malinconicamente unico. Una squadra brillante e in forma, un’altra in fase calante e in palese difficoltà.

Viola in fase calante

Il Como vince facilmente a Firenze, assesta la classifica, mostra alcuni gioielli della gestione Fabregas. La Fiorentina arranca e segna il passo subendo il terzo ko di fila. Palladino rimpiange l’assente Kean, si deve accontentare di qualche debole fiammata di Zaniolo, poi la squadra si imballa e non recupera. I lombardi passano con un’incursione di Diao, al quarto centro in sette gare, poi chiudono i giochi con una pennellata di Nico Paz, uno degli astri nascenti del calcio europeo, scuola Real Madrid. La Roma col minimo sforzo mette in fila il terzo successo di fila in trasferta, contro un Parma sempre più in crisi. Ranieri ruota con precisione la rosa tenendo nel mirino il ritorno basilare col Porto. Ritmo blando ma costante palleggio con ampio ricorso al mercato invernale. Il Parma si fa male da solo alla mezz’ora. Shomurodov libera Soulè che viene steso da Leoni: rosso e punizione capolavoro dell’argentino che sblocca. Nella ripresa miracolo di Suzuki che toglie il pallone dalla porta su conclusione di Salah-Eddine. Ampio turnover della Roma e controllo della gara, senza trovare il raddoppio e rischiare nulla. Anche Pecchia è a rischio esonero.

Zona calda

L’Udinese si toglie definitivamente dalla zona retrocessione travolgendo un Empoli in disarmo e staccando il Torino. Dopo il pari di Napoli un’altra prova brillante dei friulani che mettono in ghiaccio il risultato con una doppietta dell’olandese Ekkelenkamp, al terzo gol in due gare. Alla fine meritato premio per il francese Thauvin che sigla il 3-0 con un colpo di testa. Per i toscani è una crisi senza fine e ora D’Aversa rischia la panchina. «Era importante confermare quanto di buono fatto nelle ultime gare, soprattutto con il Napoli. La vittoria dà tanti spunti positivi: abbiamo segnato 3 reti, non ne abbiamo subite, abbiamo avuto un maggior possesso palla e abbiamo controllato di più il gioco», ha detto il tecnico dei friulani Kosta Runjaic. «La prestazione di Ekkelenkamp e Atta è stata molto positiva - ha aggiunto - e sono felice che abbiamo finalmente mandato a rete i centrocampisti: eravamo ultimi in questa graduatoria».

Alessandro Nesta si è ritrovato a dirigere il Monza dopo i due mesi della deficitaria gestione Bocchetti, ma non c’è il cambio di passo. È il Lecce a sfiorare il vantaggio con una traversa di Helgason e poi con iniziative di Krstovic mentre i lombardi ci provano invano con Caprari, ma le possibilità di salvarsi continuano a diminuire.

