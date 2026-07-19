La Roma su Summerville e Garnacho 

Un calciomercato ancora in attesa di una vera accelerata, lo stesso sprint che spera di vedere per rinforzare la sua squadra, da qui all’inizio del campionato (mancano 33 giorni), il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini. E così il club giallorosso, dopo aver rinnovato i contratti dei suoi leader Cristante e Mancini, punta dritto su Crysencio Summerville : l’esterno olandese ha dato la sua apertura al trasferimento nella Capitale. Presentata un’offerta al West Ham da 46 milioni, ma dopo un primo no è pronto il rilancio per chiudere l’operazione a giorni.Ma non c’è solo Summerville: Alejandro Garnacho ha messo al primo posto la Roma in caso di addio al Chelsea. I giallorossi vogliono l’ex Manchester United per soddisfare le richieste di Gasperini, il principale ostacolo è la formula dell’affare. I Blues spingono per una cessione definitiva mentre i capitolini hanno idee diverse.

Le sponde milanesi

In fermento anche il mercato del nuovo Milan targato Amorim: Pierre-Emile Hojbjerg è l’ultima idea per il centrocampo rossonero. Il centrocampista danese, infatti, è in uscita dal Marsiglia e potrebbe essere ceduto a condizioni favorevoli. Amad Diallo , al contrario, non lascerà il Manchester United in questa finestra estiva di mercato. L’ivoriano ex Atalanta infatti, proseguirà la sua avventura con i Red Devils nonostante le voci di un presunto interesse del Milan su indicazione di Ruben Amorim. È ufficiale l’arrivo di Maximilian Ibrahimovic all’Az Alkmaar: il giocatore arriva a titolo definitivo dal Milan. Sull’altra sponda calcistica della città meneghina , tra i giocatori valutati dall’Inter per la fascia destra c’è anche Wilfried Singo . Il difensore del Galatasaray può giocare sia come esterno sia come centrale di difesa.

Attaccante cercasi

Quanto alla Juve, Mateo Pellegrino è il primo obiettivo per l’attacco. I bianconeri stanno spingendo col Parma alla ricerca dell’accordo per il bomber che è valutato circa 35 milioni di euro dai ducali (si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto condizionato). Sempre la squadra di Spalletti avrebbe scelto l’alternativa a Dibu Martinez per il portiere: si tratta di David De Gea della Fiorentina, sebbene il club viola consideri lo spagnolo incedibile. Altra uscita in casa Como: il club lariano saluta saluta il tedesco Yannik Engelhardt , che torna in Germania: ufficiale il suo trasferimento al Friburgo per 7 milioni di euro. Si tratta della seconda cessione più cara della storia del club, seconda solo a quella di Gabriel Strefezza all’Olympiakos. Ufficiale un colpo in difesa per l’Udinese, che acquista Mergim Vojvoda a titolo definitivo dal Como. Il 31enne kosovaro si unisce ai bianconeri per 1,3 milioni di euro più altri 300mila euro di bonus.

L’incertezza

Alessio Romagnoli non conosce ancora il proprio futuro: il difensore, praticamente ceduto dalla Lazio ai qatarioti dell’Al Sadd, ha visto il suo trasferimento arenarsi improvvisamente su secche burocratiche e fiscali. A rendere tutto più complicato anche il lutto nazionale che ha colpito il paese del Golfo, con la morte dell’emiro Hamad bin Khalifa Al Thani che ha fermato sostanzialmente il Qatar. Non finisce qui: la massima lega qatariota ha modificato le norme sul numero di stranieri massimo tesserabile da ogni club. Per il centrale romano saranno decisivi i prossimi 3-4 giorni, se la situazione non rientrerà nei ranghi della normalità il trasferimento potrebbe definitivamente naufragare.

Da parte sua il neopromosso Frosinone ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Palermo di Sebastiano Desplanches , portiere classe 2003.

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