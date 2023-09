La Roma straripante: ne fa sette! 

Roma 7

Empoli 0

Roma ( 3-5-2 ): Rui Patricio, Mancini, Llorente, N'Dicka, Kristensen, Renato Sanches (1' st Bove), Paredes (30' st Pagano), Cristante, Spinazzola (39' El Shaarawy), Dybala (19' st Belotti), Lukaku (38' st Azmoun). In panchina Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Zalewski, Pagano, Pisilli. All. Mourinho.

Empoli ( 4-3-3 ): Berisha, Bereszinski, Walukiewicz (1' st Ismajli), Luperto, Pezzella; Maleh, Grassi, Fazzini (1' st Bastoni), Cancellieri (15' st Baldanzi), Destro (15' st Caputo), Cambiaghi (39' st Shpendi). In panchina Perisan, Stubljar, Cacace, Guarino, Ebuhei, Kovalenko, Marin, Ranocchia, Gyasi. All. Zanetti.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel pt 2' Dybala (rigore), 8' Sanches, 35' Grassi (autogol); nel st 10' Dybala, 35' Cristante, 37' Lukaku, 41' Mancini.

Note : angoli 6-2 per l'Empoli. Rec. 3' e 3'. Ammoniti: Dybala, Sanchez, Maleh, Cancellieri.

Una Roma così fa sognare i tifosi. L’Empoli è decisamente poca cosa, va sotto al 2’ su rigore e non riemerge più. Il saluto all’Olimpico di Renato Sanches arriva all’8’, poi al 35’ c’è l’autorete di Grassi che fa affondare i suoi. Nella ripresa va ancora a segno Dybala dopo 10 minuti, Cristante – alla fine di un periodo di pressione della Roma – segna da 25 metri con una sassata imprendibile, poi arriva la rete di Lukaku in contropiede (e siamo a sei). Nel finale chiude il conto un difensore, Mancini. Sette reti a zero, la prima vittoria in campionato è decisamente clamorosa.

