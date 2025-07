La Roma sta inseguendo Wesley e Rios 

A pochi giorni dall'avvio dei ritiri la Roma è il club più attivo sul mercato. I giallorossi sono in trattativa con il Flamengo per il terzino brasiliano Wesley. I rossoneri carioca, però, non scendono dalla richiesta di 25 milioni più bonus. Sempre dal Brasile, ma sponda Palmeiras, potrebbe arrivare il colombiano Richard Rios per il quale il prezzo è fissato a 30 milioni. Intanto la società dei Friedkin sta provando a sfoltire la rosa da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini: Ola Solbakken, lo scorso anno all'Empoli, dovrebbe rientrare in Norvegia e accasarsi al Molde. Intanto, oggi i giocatori si riuniscono a Trigoria per il raduno. Convocato Mario Hermoso, che il nuovo allenatore vuole valutare proprio in ritiro.

Si muove anche il Milan. I rossoneri già domani potrebbero accogliere Luka Modric. Il croato, reduce dal Mondiale per club col Real Madrid, dovrebbe raggiungere l'Italia per le visite mediche. Il club lombardo sta provando a portare in Serie A Guéla Doouè: il classe 2002 dello Strasburgo è il primo obiettivo per la fascia destra. In uscita ci sono invece Ismael Bennacer e di Yacine Adli che hanno mercato in Saudi League dopo i prestiti al Marsiglia e alla Fiorentina.

L'Atalanta, dopo aver perso Mateo Retegui, deve stare attenta a non perdere un altro dei suoi pezzi pregiati: Giorgio Scalvini piace in Premier League a Manchester United, Tottenham, Newcastle e Liverpool, tutti club che per il difensore della Dea potrebbero arrivare ad offrire 50 milioni.

Juve e Napoli

La Juventus insiste per Jadon Sancho con il Manchester United offrendo 10 milioni più 5 di bonus. Piace poi il centrocampista brasiliano Andrè: per il classe 2001 il Wolverhampton chiede 30 milioni di euro. Ma i bianconeri devono prima vendere per fare cassa. La cessione di Dusan Vlahovic sarebbe una soluzione contemplata dalla società.

Il Napoli ha trovato l'accordo con Dan Ndoye ma deve chiudere la trattativa con il Bologna. Conte insiste per avere Milinkovic Savic dal Torino. Si ferma un altro anno al Genoa Junior Messias, ha prolungato per un'altra stagione con una riduzione dell'ingaggio. Il club partenopeo, ancora in trattativa con il Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen (non si trova l'accordo sulle modalità di pagamento dei 75 milioni della clausola), è in dirittura d'arrivo per l'arrivo Lorenzo Lucca dall'Udinese. La Fiorentina ha invece finalmente annunciato ufficialmente l'arrivo di Stefano Pioli in panchina e ora proverà a trattenere Kean.

