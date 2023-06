La Roma sogna Verratti 

Per ora tante voci ma l’unico affare concreto, nella giornata di ieri, è stata la cessione di Tahirovic all’Ajax dalla Roma, che da questo affare ricaverà 7 milioni e mezzo di euro. Ora il dg dei giallorossi, Tiago Pinto, cercherà di concludere la trattativa in entrata con il West Ham per Scamacca: ma gli inglesi continuano a non accettare la formula del prestito. In realtà per l'attacco il sogno della Roma è Morata che vorrebbe tornare in Italia. E c’è la conferma dei contatti con Verratti in uscita dal Psg: il centrocampista ha ricevuto una telefonata da José Mourinho, che vuole convincerlo a trasferirsi nella capitale. Il problema è l'elevato ingaggio del giocatore.

Il ballo delle punte

Il Milan continua la ricerca di una punta, ma per Marcus Thuram c’è la concorrenza del Psg che offre di più al calciatore, senza però offrirgli la certezza di un posto da titolare come invece avrebbe al Milan. L'alternativa, sfumato Jackson per il quale il Chelsea ha pagato la clausola rescissoria al Villarreal, è Openda del Lens: ma c’è una nutrita concorrenza. Il 23enne belga era stato seguito anche dalla Lazio che poi ha mollato la posta quando ha capito che rischiava di partecipare a un'asta. Ora Sarri vorrebbe Milik ma sul polacco c'è di nuovo la Juventus. La dirigenza biancoceleste punta anche su Pinamonti e sul brasiliano Marcos Leonardo, talento del Santos, che però chiede 20 milioni di euro. La Fiorentina prova a seguire la strada che porta a Berardi. Intanto Lucca, di proprietà del Pisa, non è stato riscattato dall’Ajax: ritornerà in Italia e potrebbe finire in serie A (ci sono in corsa Bologna, Sassuolo e Udinese).

Il sogno

Intanto è derby d'Italia Juve-Inter per Milinkovic-Savic: per cederlo la Lazio vuole anche un'adeguata contropartita tecnica. Se il “sergente” dovesse partire, Sarri chiede di rinforzare il centrocampo con Torreira e Loftus-Cheek, due giocatori che avrebbe voluto anche l'anno scorso. Luis Alberto alla fine dovrebbe rimanere, mentre con la Juve c'è sempre in piedi il discorso per Luca Pellegrini. Intanto a Formello si valuta la possibilità che Akpa Akpro possa rimanere. Sembra ben avviata la trattativa tra Milan e Lecce per il trasferimento di Hjulmand in rossonero.

Obiettivo Dia

Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina hanno chiesto informazioni alla Salernitana su Dia che la società campana riscatterà dal Villarreal entro fine mese per 12 milioni, con percentuale sulla rivendita per gli spagnoli. Successivamente potrebbe essere ceduto, ma fino al 15 luglio costerà i 25 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel suo contratto. La Salernitana intanto si è fatta avanti per Miretti, centrocampista della Juve richiesto anche dal Genoa: ma Allegri non sembra favorevole a una sua partenza. Il Napoli ha fato un sondaggio con l'Atalanta per Koopmeiners: inoltre piace Gabri Veiga del Celta Vigo. Diverse le richieste, anche dall'estero, per Igor, difensore della Fiorentina. Il Frosinone alle prese con il dopo Grosso (l’allenatore potrebbe finire sulla panchina della Samp retrocessa in B): diversi i nomi in ballo, da Pecchia a Mignani e D’Aversa per arrivare a quello di Eusebio di Francesco.

