La Roma sogna Lukaku 

Estate stagione di tormentoni, musicali ma anche legati al calciomercato: indiscussa hit della stagione, quella sul futuro di Lukaku. Una vera telenovela che sta spazientendo il Chelsea, club che ne detiene il cartellino e che ora ha deciso di aprire al prestito del giocatore per liberarsi dell’ingaggio del belga ormai fuori dai progetti tecnici. E a fiondarsi sull’opportunità è la Roma, che ha avviato una lunga trattativa. Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono volati ieri pomeriggio a Londra e hanno l’obiettivo di tornare nella Capitale con l’accordo in mano.

La trattativa

È stato il presidente a intavolare l’operazione con Boehly, numero uno dei Blues e imprenditore americano anche lui. Poi è toccato a Mourinho illustrare il progetto giallorosso al calciatore in una telefonata che ha spianato la strada al viaggio londinese di Pinto e Friedkin. I giallorossi vorrebbero chiudere con il prestito secco e l’aiuto del Chelsea sull’ingaggio da 12 milioni, dall’altra parte il club inglese vorrebbe che il prestito fosse almeno oneroso e che la parte più consistente dello stipendio fosse pagata dalla nuova società. Le basi per trattare comunque ci sono e a favore della Roma pende anche la volontà del Chelsea di liberarsi del giocatore perché stanca del suo atteggiamento. Lukaku pare comunque volersi prendere il weekend per decidere.

Telenovela

Potrebbe essere la conclusione di una vicenda durata mesi tra saluti, dichiarazioni di amore eterno, tradimento. Lukaku aveva giurato di voler restare all’Inter, poi ha strizzato l’occhio al Milan e si è promesso alla Juventus dove aveva detto non sarebbe andato mai. Quindi il no agli arabi, l’interesse di Real Madrid e Tottenham. Ora la strada che porta a Roma, sponda giallorossa. L’apertura al prestito dei londinesi sarebbe anche la conseguenza dell’eccessivo attendismo bianconero. Nessun altro club europeo si è fatto avanti con proposte concrete nonostante l’avvocato Sebastien Ledure, che cura gli interessi del belga, abbia offerto la punta a mezzo continente. L’attaccante è finito fuori rosa al Chelsea, con nessuna possibilità di essere graziato dal nuovo allenatore Mauricio Pochettino. L’unica offerta concreta finora era stata recapitata dall’Al-Hilal, club che Lukaku ha escluso dalla panoramica del suo futuro. E il Chelsea si è stancato dei suoi tanti no. Aprendo al prestito.

