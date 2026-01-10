La Roma soffre e passa nella ripresa 

Roma 2

Sassuolo 0

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini (42' st Ziolkowski), Hermoso; Celik (42' st Rensch), Pisilli, Manu Koné, Tsimikas (18' st Wesley); Soulé (42' st Romano), Dybala; Ferguson (39' pt El Shaarawy). In panchina Vasquez, Zelezny, Angelino, Mirra, Lulli, Bah. All. Gasperini.

Sassuolo (3-5-2): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Ismael Koné (38' st Moro), Matic, Lipani (27' st Vranckx); Fadera (27' st Cheddira), Pinamonti (38' st Iannoni), Laurienté (38' st Pierini). In panchina Satalino, Turati, Zappi, Skjlrup, Paz, Odenthal, Macchioni, Barani. All. Grosso.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Reti: nel st 32' Koné, 35' Soulé.

Note: angoli 5-2 per la Roma. Rec. 3' e 5', ammoniti Manu Koné, Hermoso, Matic, Gasperini.

Una notte al terzo posto, nonostante infortuni e un primo tempo da dimenticare. Ma la Roma, all'Olimpico, batte ugualmente il Sassuolo davanti lo sguardo attento della proprietà, con 3 punti costruiti nella ripresa grazie alle reti di Koné e Soulé che regalano a Gasperini un sorriso, dopo le tensioni per il mercato che non si sblocca e un approccio sbagliato alla partita. Il primo tempo, infatti, si conclude sullo 0-0 con i padroni di casa imprecisi e molto nervosi, due i cartellini gialli che Marcenaro sventola prima a Manu Koné e poi a Hermoso. Gasperini si infuria col quarto uomo e così l'ammonizione arriva anche per il tecnico giallorosso, costretto al primo cambio dopo 39 minuti per l'ennesimo infortunio: va ko Ferguson per un problema alla parte bassa della schiena. Al suo posto entra El Shaarawy perché l'unica altra alternativa era il giovane Romano. Più pericoloso, invece, il Sassuolo che, almeno nel primo tempo, ha l'occasione migliore con Koné e sulla ribattuta con Lauriente.

La ripresa

I giallorossi alzano i giri del motore, spinge e a 13’ dalla fine trova il gol che sblocca la partita con il colpo di testa di Koné su assist di Soulé. Tutti corrono sotto la Sud mentre Gasp bacia Wesley, inserito poco prima per Tsimikas e autore del recupero dal quale è nato l'1-0. Il colpo del ko arriva poco dopo e porta ancora la firma di Suolè con il settimo gol in stagione, sesto in campionato. Nel finale sfiorato anche il 3-0, ma una posizione di fuorigioco annulla il gol a El Shaarawy. Game, set e match, per una Roma che in piena emergenza vince e dà seguito al successo di Lecce, portandosi al terzo posto in attesa del Napoli e dei colpi di mercato (si attende il sì di Raspadori). Intanto esulta Ryan Friedkin, in tribuna con Ranieri e Massara. Ed esulta anche Bove, applaudito dall'Olimpico e a un passo dalla rescissione con la Roma per volare in Premier League.

RIPRODUZIONE RISERVATA