La Roma si salva e ringrazia Pisilli 

Roma 2

Venezia 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini (13' st Baldanzi), Ndicka, Angelino; Celik, Koné (13' st Pisilli), Cristante, El Shaarawy; Soulé (40' st Hermoso), Pellegrini (35' st Paredes), Dovbyk. (89 Marin, 98 Ryan, 26 Dahl, 15 Hummels, 66 Sangaré, 12 Abdulhamid, 21 Dybala, 14 Shomurodov). All. Juric.

Venezia (3-4-2-1) : Joronen; Candela (40' st Gytkjaer), Idzes, Svoboda; Zampano, Nicolussi Caviglia (32' st Andersen), Ellertson (32' st Doumbia), Haps; Oristanio (32' st Crnigoj), Busio; Pohjanpalo (40' st Raimondo). (12 Bertinato, 23 Grandi, 35 Stankovic, 79 Carboni, 25 Schinbtienne, 21 Sagrado). All. Di Francesco.

Arbitro : Abisso di Palermo.

Reti : nel pt 44' Pohjanpalo; nel st 30' Cristante, 38' Pisilli.

Note : angoli 6 a 3 per la Roma. Recupero 2' e 4'. Ammoniti Idzes e Candela per gioco falloso. Spettatori 62.165.

Roma. La Roma riemerge a un passo dal baratro. Per 75 minuti è meritatamente sotto di un gol contro il Venezia (a segno con Pohjanpalo alla fine del primo tempo) e l'Olimpico, ancora in protesta per l'esonero di De Rossi, alza i suoi decibel. Così la reazione arriva. Prima con il gol di Cristante e poi con quello a 7’ dalla fine del 2-1 definitivo siglato dal neo entrato Pisilli. Un figlio di Roma, lanciato da Mourinho e coccolato da De Rossi, salva i giallorossi e Juric in un colpo solo, nonostante non eviti i fischi alla squadra a fine partita. Ma la sua corsa verso la panchina dopo la rete è comunque liberatoria.

