La Roma si regala il Milan 

Roma 4

Sampdoria 1

Roma (3-4-2-1) : Ryan, Celik, Ndicka, Hermoso, Zalewski (26’ st Dahl), Paredes (26’ st Pellegrini), Pisilli (17’ st Le Fée), Angelino, Baldanzi, Saelemaekers (17’ st Soulé), Dobvyk. Allenatore Ranieri.

Sampdoria (4-3-3) : Vismara, Venuti, Meulensteen, Vulikic, Veroli (1’ st Ioannou), Vieira (17’ st Benedetti), Yepes, Akinsanmiro (33’ st Bellemo), Borini, Leonardi (24' st Sekulov), Pedrola (1' st Depaoli). Allenatore Semplici.

Arbitro : Dionisi di L’Aquila.

Reti : pt 9’ e 19’ Dovbyk, 24’ Baldanzi; st 16’ Yepes, 34’ Shomurodov.

Note : ammoniti Pisilli, Vulikic, Borini per gioco falloso.

Roma. Basta un tempo alla Roma di Claudio Ranieri per mandare al tappeto la Sampdoria di Semplici (anche lui ex allenatore del Cagliari) e qualificarsi ai quarti di finale della Coppa Italia, dove sfiderà il Milan. Partita subito in discesa per i giallorossi grazie alla doppietta di Dovbyk al 9’ e al 19’, poi la rete di Baldanzi. Nella ripresa il gol di Yepes non è servito a rianimare i blucerchiati, che hanno subito il poker con l’ex rossoblù Shomurodov al 34’.

In avvio

All’Olimpico i padroni di casa hanno disputato venticinque minuti di alto livello e intensità dopo il brutto ko in campionato col Como. Le risposte attese dal tecnico sono arrivate, ma la differenza di tecnica e capacità con i rivali si sono viste tutte. Giusto l’approccio al match, e in soli 19’ la Roma è avanti di due reti grazie alla doppietta dell’attaccante la scorsa stagione capocannoniere in Spagna: nel primo caso capitalizza l’assist di Saelemaekers deviando in rete il pallone coi tacchetti, nel secondo è rapido ad appoggiare in gol l’errore della difesa degli ospiti. Tempo altri 5’ e la partita è in cassaforte: Baldanzi sigla il 3-0 e mette in ghiaccio il discorso qualificazione con un diagonale vincente dalla distanza.

La ripresa

Il secondo tempo è cominciato a ritmi più bassi e la svagatezza dei giallorossi ha consentito alla Samp di accorciare. Semplici, alla seconda panchina blucerchiata (è subentrato a Sottil), ha fatto entrare Ioannou e Depaoli e al 61’ Yepes è andato in buca riaprendo (in ipotesi) il match. La Roma a quel punto si è rimessa in moto e ha sfiorato il quarto gol con la traversa di Soulé (tiro a giro di sinistro) e un errore di Dovbyk sotto porta. Il poker è stato servito da Shomurodov di testa pochi secondi dopo il suo ingresso.

RIPRODUZIONE RISERVATA