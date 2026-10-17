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Serie A.
18 ottobre 2026 alle 00:07

La Roma si lascia il Real alle spalle 

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ROMA 2

GENOA 0

Roma (3-4-2-1) : Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis (18' st Hermoso); Lulli (33' st Wesley), De Roon, Pisilli (43' st Di Nun- zio), Rensch (43' st Ghilardi); Soulé, Mora (18' st Pellegrin); Castro. All. Gasperini

Genoa (4-3-3) : (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup (38' st Amorim), Wiafe, Puczka; Messias (38' st Robinho jr.), El Shaarawy (20' st Vitinha); Osmajic. All. De Rossi

Arbitro : Abisso di Palermo

Reti : nel st 5' Castro, 24' Lulli

Roma. La notte delle prime volte: da Santiago Castro a Emanuele Lulli, un gol ciascuno per battere 2-0 il Genoa, il primo per entrambi con la maglia della Roma e con un peso decisamente diverso da altri, dato che arriva dopo l'incubo Champions con il Real Madrid vissuto neanche tre sere prima. La Roma doveva scacciare i fantasmi di una serata-shock e per farlo aveva bisogno di una vittoria contro un altro ex, Daniele De Rossi. Il Genoa regge un tempo, poi cede nella ripresa. Gasperini cambia tantissimo rispetto a mercoledì. Lo aveva detto già dopo la Champions per poi ribadirlo anche alla vigilia della gara con il Genoa: «Ci sarà bisogno di tutti». E così i cambi sono sette rispetto alla formazione vista contro i Blancos. Primo tempo con tanti errori in mezzo al campo e il parziale resta di 0-0, pur con le traverse di Balerdi e dell’ex El Shaarawy. Nella ripresa cambia l'atteggiamento della Roma che in 5’ va in vantaggio con una magia di Castro e la chiude al 24’ con il baby Lulli.

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