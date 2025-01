La Roma si giocherà ora la qualificazione agli ottavi nei playoff 

Roma 2

Eintracht F. 0

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers (16' st Soulé), Koné, Paredes (16' st Cristante), Angeliño; Dybala (35' st Pisilli), Pellegrini (35' st Celik); Dovbyk (22' st Shomurodov). In panchina De Marzi, Marcaccini, Abdulhamid, Baldanzi, Zalewski, El Shaarawy. Allenatore Ranieri.

Eintracht F. (3-4-2-1) : Trapp; Tuta (20' st Can Uzun), Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson (20' st Dahoud), Knauff; Bahoya (20' st Nkounkou), Chaibi (39' st Is); Ekitike 27' st Matanovic). In panchina Santos, Siljevic, Amenda, Chandler, Gotze, Collins. Allenatore Toppmöller.

Arbitro : Rade Obrenovič (Slovenia).

Reti : nel pt 44' Angelino; nel st 25' Shomurodov.

Roma. Vincere per giocare i playoff e continuare così il cammino in Europa League. La Roma di Claudio Ranieri non fallisce l'obiettivo e nella notte dell'Olimpico supera l'Eintracht Francoforte (che la qualificazione agli ottavi l'aveva già centrata) 2-0 grazie alle reti (una per tempo) di Angelino e del neo entrato Shomurodov, lo scorso anno al Cagliari. Oggi conoscerà il nome della sua avversaria negli spareggi e all'orizzonte, in caso di qualificazione agli ottavi, si profila la possibilità di un derby con la Lazio.

La Roma pressa, i tedeschi controllano e provano con le ripartenze a mettere paura ai giallorossi. Al 22' Svilar è decisivo su una conclusione pericolosa di Larsson. La Roma si rende pericolosa al 27': grande giocata di Dybala che, al limite dell'area, sterza velocemente sul mancino, venendo travolto da Tuta. L'argentino ci prova su punizione ma la conclusione è alta sulla traversa. La pressione dei giallorossi viene premiata con il gol del vantaggio di Angelino al 44' del primo tempo: cross di Mancini dalla trequarti con lo spagnolo che si inserisce e di sinistro supera Trapp nonostante il tentativo di salvataggio sulla linea di Tuta.

La ripresa si apre nel segno dei tedeschi che si rendono subito pericolosi con Ekitié. Si gioca a viso aperto da una parte e dall'altra, con i padroni di casa alla ricerca del gol della sicurezza. La Roma trova il gol del raddoppio al 70' grazie all'azione dei due subentrati Shomurodov e Soulè che confezionano il 2-0 grazie alla conclusione dell'uzbeko.

