La Roma si fa male da sola: passa l’Athletic 

Athletic Bilbao 3

Roma 1

Athletic Bilbao (4-2-3-1) : Agirrezabala, De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche, Ruiz De Galarreta (43' st Prados), Jaureguizar, Inaki Williams (43' st Gorosabel), Gomez (1'st Berenguer), Nico Williams, Sannadi (32' st Guruzeta). In panchina Unai Simon, Vesga, Djalo, Inigo Lekue, Peio Canales, Aimar Dunabeitia, Adama Boiro, Olabarrieta. Allenatore Valverde.

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Rensch (39' st El Shaarawy), Cristante (39' st Saelemaekers), Paredes, Angelino, Dybala (16' st Shomurodov), Baldanzi (16' st Pisilli), Dovbyk (8' st Soulé). In panchina Gollini, De Marzi, Abdulhamid, Nelsson, Sangaré, Pellegrini, Kone. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Turpin (Francia).

Reti : nel pt 48' Nico Williams; nel st 23' Berchiche, 37' Nico Williams, 47' L. Paredes (rig.).

Bilbao . La Roma è fuori dall'Europa League e non ha più obiettivi stagionali, a parte la rincorsa in campionato a un posto che le garantirebbe anche nella prossima stagione di partecipare a una competizione europea. Trascinato dal veterano Berchiche e da Nico Wiliams, autore di una doppietta, l'Athletic Bilbao non si fa sfuggire l'occasione, 11 contro 10 per quasi tutta la partita, e vince 3-1 dopo l'1-2 dell'andata, risultato che spegne i sogni di gloria dei tifosi romanisti.

Il match

Partita a senso unico, gioco forza, a partire dell'espulsione di Hummels dopo soli 12', per un fallo su Sannadi che l'arbitro Turpin ha ritenuto da ultimo uomo. La Roma resta in dieci, ma Ranieri non fa cambi e in quel momento comincia l'assalto dell'Athletic alla porta degli ospiti, cercando di aprire la difesa romanista con sovrapposizioni sulle fasce, e palla spesso a uno dei fratelli Williams, e cambi di gioco. L'Athletic ha due occasioni, prima con Sannadi che si presenta davanti a Svilar su filtrante di Unai Gomez, ma il suo scavetto è fuori misura, poi con Nico Williams che con una magia si libera di un paio di avversari e calcia a rientrare sul secondo palo e colpisce il legno. Svilar compie due belle parate su Sannadi e Airtor Paredes, poi in finale di primo tempo l'Athletic passa con Nico Williams che, su cross “sporcato” del fratello Inaki, trova il pertugio giusto per battere il portiere Svilar.

Secondo tempo

Nella ripresa stesso spartito dei primi 45 minuti e raddoppio dei padroni di casa, con Berchiche di testa salta più in alto di tutti su azione da calcio d'angolo. Così la Roma, che fino a quel momento aveva cercato di difendersi con attenzione, sembra crollare o perlomeno perdere le speranze. Ci prova il subentrato Shomurodov, ma è l'unica fiammata, poi Svilar compie un'altra parata decisiva, su Berenguer, e successivamente Nico Williams con un'altra prodezza fa 3-0. Nel recupero l'inutile rigore di Paredes, e qui finisce la “battaglia” che Ranieri ai aspettava e che la Roma ha perso, sperando di non aver perso Dybala per domenica con il Cagliari. le sue smorfie di dolore in panchina dopo essere stato sostituito non inducono all'ottimismo.

