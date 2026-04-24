La Roma sceglie Gasperini, via Ranieri 

La Roma ha scelto Gian Piero Gasperini, ma con Claudio Ranieri la separazione è tutt'altro che consensuale. L'ultimo botta e risposta - a distanza e indiretto - tra il tecnico giallorosso e l'ormai ex senior advisor non risparmia quei veleni che in queste ultime settimane hanno reso infuocato il clima a Trigoria. «Non voglio essere messo sullo stesso piano, io non c'entro con questa macchina del fango», dice dopo l'ufficializzazione della scelta di Friedkin l'allenatore, che esce rafforzato nel ruolo e nell'orgoglio dall'agone con Sir Claudio. Ottiene di fatto il licenziamento di quello che da mentore era diventato nemico e incassa la fiducia piena dei Friedkin, corroborata pure da quella dei tifosi. Ranieri, però, non ci sta e a chi pensava che l'uscita di scena fosse concordata chiarisce: l'interruzione del rapporto è «per scelta unilaterale del club». Niente dimissioni, e di qui la precisazione «per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la mia seconda pelle» come risposta al comunicato con cui la società giallorossa ha ufficializzato l'addio.

Il comunicato

«La Roma è davanti a tutto e abbiamo piena fiducia nel tecnico», con il quale l'obiettivo è ottenere risultati all'altezza della nostra storia», è la nota scarna della proprietà, che pure aveva tanto insistito per il ritorno in giallorosso dello stesso Ranieri, prima da allenatore e poi da consulente. Ma nel corso dell'anno e mezzo trascorso a Trigoria qualcosa si è rotto, fino all'intervista prima della gara con il Pisa che ha portato alla frattura insanabile tra Ranieri e l'allenatore. Dichiarazioni non concordate con il club e che hanno definitivamente incrinato i rapporti. A nulla sono serviti i tentativi per ricucire lo strappo, le due strade erano dunque destinate a separarsi, nonostante tutti preferissero formalizzare l'addio a fine stagione per evitare altri scossoni. Le nuove tensioni, però, hanno reso insostenibile il clima arrivando a un addio anticipato.

Parla Gasp

«Le vicende sono quelle sotto gli occhi di tutti. Non partecipo a questa macchina del fango che giornalmente è attivissima», le parole di Gasperini, atteso oggi dalla non facile trasferta contro il Bologna di Italiano, «voglio lavorare e fare l'allenatore. Io in questa vicenda non ho fatto nulla», aggiunge. «Non mi mettete sullo stesso piano. Io non sono mai stato contro qualcuno». Gasperini cita i due passaggi del comunicato, sottolineando come la fiducia dei Friedkin non sia mai mancata e come la Roma venga prima di tutto. Una nota che rinsalda la posizione dell'allenatore che - dopo lo sfogo di Ranieri - aveva chiesto alcune garanzie in vista della prossima stagione. Sul tavolo la scelta tra lui e il ticket Ranieri-Massara. La proprietà lo ha fatto e il prossimo a salutare, infatti, sarà proprio il ds. «Con Ricky non c'è stato feeling tecnico», ammette Gasperini. «Ma mai nulla di personale, è una bravissima persona e non ho mai messo veti di mercato».

Il post Massara

Il casting per sostituire Massara è già iniziato, nonostante non sia l'unica figura vacante perché con l'addio di Ranieri manca un dirigente a Trigoria; anche il ritorno di Totti al momento sembra in stallo. Sir Claudio intanto va via e ringrazia tutti, Friedkin in testa, la squadra, i dipendenti, il popolo giallorosso. Non Gasperini.

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