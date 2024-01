La Roma saluta Tiago Pinto Cerri per l’Empoli 

Il Napoli vuole rifare la squadra ed è protagonista del mercato, ma il primo colpo di scena arriva dalla Roma: Tiago Pinto non sarà più il general manager dei giallorossi. Il dirigente lascerà l’incarico il 3 febbraio, col contratto che sarebbe comunque scaduto il 30 giugno. La rescissione sarà consensuale dopo 3 anni e un mese. Il lusitano ha azzeccato colpi importanti (l’arrivo di Mourinho e gli ingaggi di Dybala e Lukaku) ma ha sbagliato tanto (Shomurodov, Celik, Vina, Camara, Renato Sanches tra gli altri). «Il mio ciclo è finito», ha detto Pinto ringraziando i Friedkin e i tifosi. È iniziato il toto-nomi: un’ipotesi sarebbe François Modesto, oppure Frederic Massara.

I campioni

Sul fronte club, per i campioni d’Italia la trattativa con Samardzic si è complicata per i diritti di immagine. C’è uno stop anche per Hojbjerg del Tottenham e Dragusin del Genoa per via della quotazione eccessiva. Per il difensore del Genoa, per il quale i liguri chiedono 30 milioni, si è provato a inserire Ostigard ma non basta. Il Fulham ha invece detto no al prestito dell’ex granata Lukic. Nel frattempo continua il pressing arabo per Politano: l’Al Shabab è pronto a offrire 12 milioni di euro al Napoli e un triennale da 7 milioni l’anno al giocatore.

Le altre operazioni

La Salernitana punta i centrocampisti Ranocchia, ora in prestito all’Empoli, e Nicolussi Caviglia, che è già stato a Salerno ma non sarebbe convinto di tornarci. In difesa, dopo la partenza di Mazzocchi per Napoli, si punta su Sernicola della Cremonese e Faraoni del Verona. In avanti c’è una richiesta al Milan per Romero. La Fiorentina tratta Ngonge e Terracciano col Verona (che ha ceduto Kallon al Bari), a Frosinone attendono Huijsen ma sul difensore della Juve si è inserita la Roma. Nei giallorossi Belotti ha detto no a Fiorentina e Como. A Trigoria si tenterà di cedere Spinazzola in Turchia o Arabia. L’Empoli pensa a Cerri e al ritorno di Zurkovski (ora allo Spezia) e ha preso il difensore georgiano Goglichidze, 19enne della Torpedo Kutaisi. L’Udinese sta per dare Pafundi in prestito alla Reggiana, la Sampdoria sta pensando di riportare in Italia il 19enne Cher Ndour dal Psg ma su di lui ci sono anche Besiktas, Braga e Boavista. Il Bologna ha offerto 7 milioni al Velez per il giovane Santiago Castro, classe 2004. Le alternative sono Musa del Benfica e Guessand del Nizza.

RIPRODUZIONE RISERVATA