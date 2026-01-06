VaiOnline
Al via del mare.
07 gennaio 2026

La Roma riparte da Lecce 

Ferguson e Dovbyk a segno: Gasp resta in zona Champions 

Lecce 0

Roma 2

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani (19' st Gorter), Maleh; Sottil (11' st Pierotti), Kaba (30' st Helgason), Banda (1' st N'Dri); Camarda (19' st Stulic). In panchina Samooja, Kouassi, Ndaba, Perez, Jean, Siebert, Sala, Marchwinski, Kovac. All. Del Rosso (Di Francesco era squalificato).

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Konè, Pisilli, El Shaarawy (15' st Tsimikas); Dybala (34' st Soulè), Cristante; Ferguson (15' st Dovbyk, 41' st Romano). In panchina Vasquez, Zelezny, Mirra, Angelino, Lulli, Tsimi- kas, Dovbyk. All. Gasperini.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel pt 14' Ferguson, nel st 26' Dovbyk.

Lecce. Più forte dell'emergenza, una vittoria nel segno degli attaccanti. La Roma passa 2-0 a Lecce grazie a un gol per tempo di Ferguson e Dovbyk (proprio gli attaccanti più discussi e addirittura indiziati di cessione a gennaio), e regala a Gasperini una vittoria importantissima, maturata all'indomani della sconfitta di Bergamo, tra squalifiche, infortuni e situazioni febbrili dell'ultimo momento. Tre punti per scacciare paure e critiche, raggiungere quota 36 e blindare il quarto posto. Unico neo di giornata, il giallo di Cristante (diffidato, salterà il Sassuolo) e l'ennesimo infortunio di stagione, con Dobvyk costretto a uscire proprio sul finire di gara per un problema muscolare all'adduttore. Il Lecce (con Di Francesco squalificato il vice Del Rosso in panchina) è aggressivo, ma poco concreto (clamoroso l'errore di Pierotti) e non riesce a impensierire più di tanto gli ospiti.

