La Roma ribalta il Lecce al 94’ 

Roma 2

Lecce 1

Roma (3-5-2) : Rui Patricio, Mancini (33' st Kristensen), Llorente, Ndicka, Karsdorp (33' st Zalewski), Bove (25' st Renato Sanches), Cristante, Aouar (28' st Azmoun), El Shaarawy (33' st Belotti), Dybala, Lukaku. In panchina: Svilar, Boer, Celik, Pagano, Joao Costa. Allenatore: Mourinho.

Lecce (4-3-3) : Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (17' st Gallo), Kaba, Ramadani, Rafia (17' st Gonzalez), Almqvist (35' st Touba), Krstovic (35' st Piccoli), Banda (29' st Strefezza). In panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Oudin, Berisha, Faticanti, Burnete, Blin, Bansone. Allenatore: D'Aversa.

Arbitro : Colombo di Como

Reti : 27' st Alqmvist, 46' st Azmoun, 49' st Lukaku

Note : ammoniti Banda, Dorgu, Renato Sanches, Ramadani, Strefezza e Llorente Touba e Lukaku.

Roma. All'ultimo respiro, in appena tre minuti, quando tutto sembrava finito. Per il Lecce è una beffa, per la Roma una gioia inattesa e una boccata d’ossigeno. All’Olimpico finisce 2-1 grazie ai gol di Azmoun e Lukaku al 91’ e al 94’, dopo il vantaggio a sorpresa realizzato da Almqvist nel corso della ripresa. Il belga fa esplodere l’Olimpico dopo una gara sottotono e soprattutto dopo il rigore sbagliato nel primo tempo (il primo errore dal dischetto da quando gioca in Italia). La squadra di Mourinho riscatta così il cappaò di Milano contro l’Inter e sale a 17 punti a una settimana dal derby con la Lazio (a quota 16), mentre gli uomini di D’Aversa restano inchiodati a quota 13.

La partita

L’ariete belga ha rischiato di essere protagonista in negativo con quel rigore (concesso dall'arbitro

Colombo con l'ausilio del Var) che il portiere del Lecce Vladimiro Falcone gli ha parato dopo appena due minuti di gioco. Normale per uno che quando affronta la squadra per cui tifava da bambino fa sempre interventi che lo fanno sembrare Yashin. Un penalty non avrebbe neppure dovuto tirare ma lo ha fatto perché Paulo Dybala, appena rientrato dall’infortunio, non se l'è sentita. Lukaku ha dato l'impressione di rimanere condizionato da quell'errore, ma proprio alla fine si è trasformato nell'eroe della giornata mandando in fondo alla rete del Lecce il pallone che in precedenza aveva difeso “di fisico” dopo l'assist di Dybala.

Il Lecce

E il Lecce? È pieno di ragazzi stranieri semisconosciuti ma validi e in difesa ha un autentico gladiatore come l'ex ella Viterbese Baschirotto. L'azione da cui è nata la rete dei salentini, e che ha gelato l'Olimpico è stata creata da Banda che sulla fascia si è “bevuto” Mancini e ha crossato in mezzo, e Almqvist che arrivando a rimorchio non ha dato scampo a Rui Patricio. Era il 27' della ripresa, sembrava l a fine ma questa era una partita pazza e per questo c’è stata l'apoteosi romanista.

