La Roma ribalta il Como 

Roma 2

Como 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Celik (29’ Rensch), Mancini, N’Dicka; Soulé (14’ st Saelemaekers), Kone (15’ st Cristante), Paredes, Angeliño; Pellegrini (1' st El Shaarawy), Dybala; Shomurodov (1’ st Dovbyk). Allenatore Ranieri.

Como (4-3-3) : Butez, Smolcic (11’ st Vojvoda), Kempf, Goldaniga, Alex Valle (29’ st Moreno); Da Cunha, Perrone, Caqueret (11’ st Cutrone); Diao (29’ st Fadera), Strefezza, Nico Paz (38’ Ikone). Allenatore Guindos (Fabregas squalificato).

Arbitro : Pairetto di Torino.

Reti : pt 44’ Da Cunha; st 16’ Saelemaekers, 31’ Dovbyk.

Note : espulso al 18’ st Kempf per doppia ammonizione, ammoniti Smolcic, Kempf, Caqueret, Cristante, Fadera, Da Cunha Vojvoda per gioco falloso, Mancini per proteste.

Roma. Una vittoria ottenuta soffrendo fino all'ultimo secondo, perché evidentemente alla Roma il Como di Cesc Fabregas risulta comunque indigesto e se Kempf non fosse stata espulso chissà come sarebbe andata a finire. Intanto Mancini e compagni, col 2-1 in rimonta, collezionano l'11/o risultato utile consecutivo (27 punti nelle ultime 11 partite) e attendono lo scontro di giovedì prossimo in Europa League con l'Athletic Bilbao, impegno niente affatto agevole. Ma l'uomo che può essere considerato decisivo per il successo romanista è Claudio Ranieri, perché è stato proprio grazie ai cambi effettuati nella ripresa che la squadra di casa ha vinto la partita. Infatti dopo che il Como aveva meritatamente chiuso in vantaggio il primo tempo, con un gol di Da Cunha ottimamente “imbeccato” da Perrone, sono stati proprio gli uomini in giallorosso subentrati nei secondi 45’ la chiave di volta della partita.

La svolta

Prima con Saelemaekers, due minuti prima che Kempf venisse espulso (doppio giallo), che ha realizzato l’1-1, poi con Dovbyk con l'azione che ha deciso la partita, costruita da Cristante che ha servito Rensch sul cui cross si è inserito l'ucraino per il tocco del 2-1. Nel frattempo Dybala aveva cominciato a giocare alla sua maniera, lavorando molto più per la squadra che per se stesso, e anche questo è servito per portare a casa i tre punti. E a proposito di argentini, fin quando è rimasto in campo è stato impalpabile Soulé. Bocciato per quanto ha fatto vedere oggi anche capitan Pellegrini, mai realmente incisivo nell'ambito della partita. Resta la gran prestazione del Como, squadra senza ruoli fissi, tantomeno un attaccante di ruolo, che gioca un bel calcio frutto anche di quella cultura “blaugrana” di cui Fabregas è impregnato. Nessuno ha paura di giocare la palla, tanto meno, pur dovendo ancora salvarsi, c’è l’idea di difendersi e basta.

