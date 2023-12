La Roma qualificata, ma il primo posto è a rischio 

Servette 1

Roma 1

Servette (4-4-2) : Frick, Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron (51' st 33 Vouilloz), Stevanovic, Cognat (36' st Diba), Ondoua, Bolla (23' st Antunes), Kutesa (23' st Guillemenot, 36' st Magnin), Bedia (36' st Touati). In panchina Marwan, Besson, Ouattara. Allenatore Weiler.

Roma (3-5-2) : Svilar, Llorente, Cristante, Ndicka, Celik, Bove (36' st Renato Sanchez), Paredes, Aouar (10 st Pellegrini), El Shaarawy (29' st Spinazzola), Dybala (36' st Belotti)), Lukaku. In panchina Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Mancini, Zalewski, Pagano, Pisilli, Cherubini. Allenatore Mourinho.

Arbitro : Stefanski (Pol).

Reti : nel pt 22' Lukaku, nel st' 5' Bedia.

Ginevra. La Roma ha raggiunto a Ginevra l'obiettivo qualificazione al turno successivo di Europa League con un pareggio (1-1) con il Servette, ma la vittoria dello Slavia Praga sullo Sheriff Tiraspol mette a rischio la conquista del primo posto con accesso diretto agli ottavi di finale. Il ritorno in panchina di Josè Mourinho dopo la squalifica per gli insulti all'arbitro Taylor non aiuta i giallorossi, che non spezzano il mezzo tabù fuoricasa, dove nel 2023 hanno vinto soltanto quattro volte dall’inizio della stagione. Il gol di Lukaku, comunque sempre decisivo, non è bastato a superare gli elvetici e ora anche una vittoria all'ultima giornata, con lo Sheriff all'Olimpico, potrebbe far mancare il bersaglio pieno.

Gli svizzeri sono partiti forte, obbligando Svilar a interventi su tiri insidiosi di Tsunemoto e Bolla, ma la Roma dopo un quarto d'ora prudente ha ampliato il raggio d'azione con Dybala ed El Shaarawy ed al 22' è arrivata al vantaggio. Llorente in azione solitaria è arrivato fino in area e ha servito Lukaku tutto solo e pronto al gol di interno sinistro. Decima rete per l’attaccante belga. Il terreno reso pesante dalla pioggia fitta ha indotto la Roma a frenare e nel finale di tempo Svilar ha evitato l'1-1 con una gran parata su tiro di Kutesa. Il pareggio è però arrivato poco dopo l'inizio della ripresa, quando su un cross dalla destra Cristante non è intervenuto e Bedia ha stoppato la palla infilando con un tocco il portiere giallorosso.

