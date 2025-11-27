VaiOnline
Europa League.
28 novembre 2025 alle 00:20

La Roma non si ferma mai 

Superati anche i danesi, preoccupa l’infortunio di Konè 

Roma 2

Midtjylland 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Ghilardi, Ndicka, Mancini; Celik (33' st Tsimikas), el Aynaoui, Koné (27' pt Cristante), Wesley; Soulé (17' st Ferguson), Pellegrini (17' st El Shaarawy); Dybala (33' st Bailey). In panchina De Marzi, Gollini, Rensch, Hermoso, Ziolkowski, Pisilli. All. Gasperini.

Midtjylland (3-5-2): Olafsson; Diao, Erlic, Beck; Mbabu, Castillo, Bravo (1' st Brumado), Billing, Jensen (22' st Paulinho); Franculino (30' st Simsir), Gogorza (1' st Osorio). In panchina Lossl, Ugboh, Lee, Guesung Cho, Andreasen, Djabi, Daniele Silva, Etim. All. Tullberg.

Arbitro: Dabanović (Montenegro).

Reti: nel pt 7' El Aynaoui; nel st 38' El Shaarawy, 42' Paulinho.

Note: angoli 7-5 per la Roma, recupero 2' e 4', ammoniti Cristante, Erlic, Sorensen, Mancini.

La Roma domina, poi soffre e alla fine vince. Terza vittoria in Europa League, la prima in casa del super girone che arriva contro la capolista. All'Olimpico le reti di El Aynaoui ed El Shaarawy regalano ai giallorossi il terzo successo internazionale della stagione, salendo così a 9 punti e avvicinando la qualificazione diretta. In mezzo anche la paura con il gol di Paulinho nel finale e l'infortunio di Koné che preoccupa i giallorossi in vista del Napoli. Ma nel primo tempo Gasperini sorprende tutti e schiera Paulo Dybala come falso 9 dal primo minuto. Dopo 7 minuti, arriva il primo gol in stagione di El Aynaoui, bravo a calciare di destro al volo su assist di Celik. Ci prova anche Pellegrini da fuori area, ma solo una deviazione di Erlic evita il raddoppio. Non mancano, però, le preoccupazioni perché nel primo tempo Koné è costretto a uscire per un taglio e una forte botta alla caviglia destra. Un doppio intervento di Diao tra il 7' e il 25', costringono il francese a lasciare il campo.

La ripresa

Il Midtjylland inserisce Osorio e Brumado per Gogorza e Bravo, ma le occasioni migliori sono ancora per la Roma, per Soulé e Dybala, due parate di Olafsson. Superata l'ora di gioco, però, i giallorossi sembrano andare in debito d'ossigeno e soprattutto gli errori di Wesley diventano tanti, allora Gasperini prova a inserire prima Ferguson ed El Shaarawy, poi Bailey e Tsimikas. Scelte che portano al 2-0 con la rete del Faraone. La gara pare chiusa, salvo riaprisi nel giro di poco con il 2-1 di Paulinho. Nei minuti finali c'è spazio anche per la traversa di El Shaarawy, poi il triplice fischio fa partire la festa. Ora testa al Napoli.

