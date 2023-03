La Roma non ha intenzione di fermarsi 

Per la Juventus è arrivata la stangata del giudice Sportivo: Moise Kean dovrà stare fuori per due giornate, squalifica arrivata dopo il gesto di follia dell'attaccante che dopo appena 40 secondi dal suo ingresso in campo si è fatto espellere tirando un calcione al giallorosso Gianluca Mancini. Domani (ore 21) la coppia titolare è già scritta: il tandem sarà ancora una volta formato da Di Maria e Vlahovic. Chiesa sarà il terzo del tridente. La Juve segna poco, alle tre stelle il compito di aprire la difesa del Friburgo, quinto in Bundesliga.

Domani si comincerà alle 18.45 all’Olimpico. La squadra di Mourinho, rilanciata in campionato dalla vittoria contro i bianconeri di Allegri, cerca conferme in campo continentale. I campioni della Conference affronteranno la Real Sociedad, quarta in campionato e in piena corsa Champions, dopo il pareggio senza reti con il Cadice.

L’andata degli ottavi di finale. Tre partite per capire quanto conta il calcio italiano in Europa. La Roma sorretta dall’abbraccio dell’Olimpico senza un posto vuoto, la Juventus che si lecca le ferite dopo la sconfitta rimediata proprio a Roma e la Fiorentina, che ospiterà i turchi del Sivasspor.

Europa League

Conference League

La Fiorentina (ore 21) ospita i turchi del Sivasspor, quattordicesimi nella Super Lig turca dopo la sconfitta (4-3) in campionato. Per Italiano «la squadra è in crescita, stiamo facendo vedere qualità».

