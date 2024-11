La Roma infinita di Ranieri 

Tottenham 2

Roma 2

Tottenham (4-3-3) : Forster; Pedro Porro, Dragusin, Davies, Gray, Sarr (23’ st Bissouma), Bentancur (32’ st Bergvall), Johnson (23’ st Maddison), Kulusevski, Solanke, Son Heung-Min (32’ st Werner). Allenatore Postecoglu.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka, Celik (20’ st Zalewski), Paredes, Koné, Angelino, Dybala (1’ pt Soulé), El Shaarawy (24’ st Saelemaekers), Dovbyk. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Nyberg (Svezia).

Reti : pt 5’ Son Heung Min (r), 20’ Ndicka, 33’ Johnson; st 46’ Hummels.

Note : ammoniti Kulusevski, Paredes, Bentancur.

Londra. Claudio Ranieri prende in mano la Roma e l’effetto benefico è subito visibile. Una squadra che mette in campo grinta, carattere e a tratti buone trame di gioco tiene testa al Tottenham (capace appena pochi giorni fa di rifilare quattro reti al City di Guardiola), va sotto per due volte e per due volte rimonta e alla fine porta a casa un punto meritatissimo grazie alla zampata di Hummels, non esente da errori anche gravi in precedenza, che al 91’ fa impazzire di gioia i compagni e i tifosi. I giallorossi sono ancora indietro in classifica ma restano in corsa per la qualificazione e il punto conquistato ieri è una enorme dose di autostima.

Mancini e compagni avrebbero anche potuto vincere viste le occasioni: due reti segnate, tre annullate per fuorigioco, una traversa, tanti errori sotto porta, una parata clamorosa del portiere di casa al 90’. Ma anche gli inglesi hanno avuto e sprecato opportunità enormi, e a loro volta hanno centrato tre pali. Insomma, una bella partita di stampo europeo cominciata subito in salita per la Roma, col fallo di Hummels in area che ha portato sul dischetto Son per l’1-0 dopo 5’. Ma i giallorossi non si sono lasciati abbattere e hanno cominciato a giocare e creare occasioni, sino al pareggio di Ndicka al 20’ su colpo di testa derivante da una punizione di Dybala. Subito dopo El Shaarawy ha segnato un bellissimo gol al volo annullato però per un fuorigioco davvero millimetrico. Sul cambio di fronte è arrivato il 2-1 di Johnson: tutto da rifare.

Nella ripresa tante azioni, Roma spesso in attacco, i pali e la traversa deigli inglesi, una traversa incredibile di Angelino e un tiro al volo di Mancini parato d’istinto da Forster al 90’. Subito dopo, al 91’, il gol di Hummels. La squadra di Ranieri è viva e in corsa per i playoff.

