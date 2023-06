la roma in europa league  

Roma 2

Spezia 1

Roma (4-2-3-1) : Svilar 6; Celik 6 (1’ st Llorente 6), Smalling 6, Mancini 6 (37’ st Wijnaldum sv) Zalewski 7; Bove 6 (19’ st Matic 6), Cristante 6; Dybala 7, Pellegrini 6.5, El Shaarawy 6.5; Belotti 5.5 (19’ st Abraham sv, 35’ st Spinazzola sv). In panchina Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Ibanez, Camara, Darboe, Volpato, Tahirovic, Solbakken. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato) 6.

Spezia (3-5-2): Zoet 6.5; Wisniewski 6, Ampadu 6, Nikolaou 7 (52’ st Krollis sv); Amian 4, Zurkowski 5.5 (42’ st Ekdal sv), Esposito 6 (47’ st Shomurodov sv), Bourabia 6 (53’ st Cipot sv), Reca 6; Gyasi 6 (42’ st Verde sv), Nzola 6.

In panchina Marchetti, Zovko, Dragowski, Ferrer, Caldara, Sala, Bastoni, Kovalenko, Maldini, Agudelo. Allenatore Semplici 6.

Arbitro : Maresca di Napoli 6.

Reti : 6’ pt Nikolaou, 43’ pt Zalewski, 46’ st Dybala (rig).

Note : ammoniti Esposito, Pellegrini, Nikolaou, Zoet, Dybala, Gyasi, Ampadu, Wisniewski, Shomurodov. Al 44’ st Amian espulso per doppio giallo.

Roma. Servirà un'altra partita per decretare la terza retrocessa della Serie A. Il 2-1 dell'Olimpico per la Roma sullo Spezia, infatti, rimanda il verdetto, almeno per quanto riguarda i liguri che per novanta minuti sono stati collegati con San Siro dove c'era il Verona contro il Milan. Sia l'Hellas che lo Spezia, però, hanno perso e con la nuova regola sarà spareggio per restare in Serie A. Una salvezza, quella spezzina, sfumata al 90', quando Dybala ha segnato il gol del 2-1 su rigore, regalando ai giallorossi la certezza dell'Europa League nella prossima stagione.

La partita

I primi minuti giallorossi sono complicati dalla rete improvvisa di Nikolaou, bravo a farsi trovare pronto di testa sul tiro di Bourabia per l'1-0. Il pari arriva al 43' con il cross di Zalewski che inganna Zoet. Nella ripresa giallorossi all’attacco ma il gol vittoria arriva soltanto in pieno recupero con il calcio di rigore trasformato da Dybala che vale l’Europa League.

