La Roma in estasi al 93’ 

Roma 2

Athletic Bilbao 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch (15' st Saelemaekers), Pisilli (32' st Koné), Cristante, Angelino; Dybala (26' st Soulé), Baldanzi (15' st El Shaarawy); Dovbyk (26' st Shomurodov). In panchina De Marzi, Gollini, Pellegrini, Abdulhamid, Hummels, Nelsson, Sangare. All. Ranieri

Athletic Bilbao (4-2-3-1) : Agirrezabala; De Marcos, Vivian (23' pt Paredes), Yeray Alvarez, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jaureguizar (18' st Prados); I. Williams, Gomez (32' st Vesga), N. Williams (32' st Berenguer); Sannadi (18' st Guruzeta). In panchina Simon, Gorosabel, Sancet, Nunez, Lekue, Canales, Boiro. All. Valverde.

Arbitro : Schärer (Svizzera)

Reti : nel st 5' I. Williams, 11' Angeliño, 48' Shomurodov

Roma. Due ex rossoblù firmano la preziosissima ed emozionante vittoria in rimonta (2-1) della Roma sull’Athletic Bilbao nel primo round degli ottavi di Europa League: Eldor Shomurodov che ha segnato al 93' il gol decisivo e Claudio Ranieri che l’ha vinta con i suoi cambi. Adesso il ritorno in terra basca, in quella “Catedral” di San Mames dove si giocherà una finale che la squadra di casa non vuole mancare, fa un po’ meno paura.

La partita

In un Olimpico pieno e imbandierato a festa, dopo un primo tempo tutto sommato noioso con l'unico vero squillo della traversa di Dybala succede tutto nella ripresa. Gli spagnoli vanno in vantaggio dopo 5 minuti con Inaki Williams (apparso più brillante del fratello Nico), su un assist involontario di testa di Aitor Paredes. La Roma reagisce immediatamente e sfiora il pareggio con Baldanzi che scaglia un violento sinistro a un palmo dall’incrocio. Poco dopo (11’) arriva la rete del sempre preziosissimo Angeli ñ o. Poi tante buone occasioni da una parte e dall'altra ma il match sembra non prendere una direzione precisa. Ranieri toglie subito Baldanzi (per El Shaarawy) , poi al 26’ Dybala e Dovbyk per Soulé e Shomurodov. La Roma cresce e quando la partita appare ormai finita e indirizzata sul pari, trova il gol che fa esplodere l’Olimpico: imbucata di Soulè per Saelemaeker che serve l'uzbeko che stoppa, si gira e manda in buca d’angolo per suggellare una nuova serata europea da ricordare.

