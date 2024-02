La Roma imbattuta ringrazia Lukaku 

Feyenoord 1

Roma 1

Feyenoord (4-3-3) : Wellen- reuther, Nieuwkoop (33' st Read), Beelen, Hancko, Hartman, Stengs (26' st Ivanusec), Zerrouki, Wieffer, Minteh (18' st Lingr), Ueda (18' st Gimenez), Paixao (33' st Milambo). In panchina Lamprou, Van Sas, Lopez, L. Sauer. All. Slot.

Roma (4-3-3) : Svilar, Karsdorp (36' st Celik), Mancini, Llorente, Spinazzola, Bove (42' st Cristante), Paredes, Pellegrini, Dybala (42' st Baldanzi), Lukaku, Zalewski (18' st El Shaarawy). In panchina Rui Patricio, Boer, Smalling, Azmoun, Renato Sanches, Aouar, Joao Costa, Angelino. All. De Rossi.

Arbitro : Petrescu (Romania)

Reti : nel pt 46' Paixao; nel st 22' Lukaku

Rotterdam. La Roma esce rafforzata dall’andata dei playoff di Europa League: il non facile pareggio (1-1) a Rotterdam premia la capacità difensiva dei giallorossi che ringraziano Romelu Lukaku per un gol che vale un pezzo di qualificazione.

Il Feyenoord è partito forte e ha mezzo spesso in difficoltà la retroguardia che De Rossi aveva schierato con Mancini e Llorente centrali e Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. I giallorossi hanno avuto il merito di tenere duro ma hanno dovuto capitolare nel recupero del primo tempo: Paixao è stato bravo a svettare in area e a mettere in gol di testa un cross da sinistra. Nella ripresa, con l’ingresso di El Shaarawy per Zaleski , arriva il pareggio di Lukaku, che di testa trafigge Wellenreuther su cross di Spinazzola. La Roma arriva un po’ in affanno nel finale, ma difende nei 7’ di recupero il preziosissimo pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA