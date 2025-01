La Roma Futsal “chiama” Nainggolan 

Trentasette anni il prossimo 4 maggio, ma la voglia di indossare le scarpette non è ancora passata. Lui, Radja Nainggolan, giocatore che continua a far gola a tanti, sembra essere pronto per una nuova avventura. Ad attenderlo ci sarebbe un Club di Serie A, ma non di calcio, bensì di futsal. L'ex Cagliari potrebbe essere il “promesso sposo” della Roma Futsal 1927.

Pretendente

La società del presidente Andrea Verde è tra le prime della classe della massima serie di calcio a 5. Nella passata stagione si è classificata prima nel corso della regular season, staccando il pass per i playoff Scudetto. La corsa al titolo si è interrotta ai quarti ma la squadra giallorossa (attualmente in sesta posizione con 22 punti) anche quest'anno ha come obiettivo primario la qualificazione ai playoff, per poi puntare al titolo. L'acquisto del Ninja porterebbe ulteriore qualità a una compagine già ricca di stelle del futsal.

Le opzioni

L'operazione non è certamente facile e il patron della Roma, assieme al ds Adriano De Bartolo, dovrà essere bravo a battere la concorrenza. Sono in tanti a voler acquistare le prestazioni del belga. Nainggolan sembra essere corteggiato anche da alcuni club di Pro League in Belgio, ma il suo amore per la capitale italiana e per i colori giallorossi potrebbero essere ciò che convincerà il Ninja a firmare per questa nuova avventura. Accettando la Roma, inoltre, il centrocampista risulterebbe un giocatore formato e di conseguenza potrebbe vestire la maglia capitolina da italiano per le regole federali.

Il precedente

Non sarebbe, tra l'altro, la prima esperienza nel calcio a 5 per l'ex rossoblù. Recentemente Radja ha firmato con l'Hassania Mechelen, squadra della terza divisione belga di futsal e della cittadina vicina alla sua città natale, Anversa. Il mercato invernale del calcio a 5 è pronto per rivelarsi uno dei più interessanti degli ultimi anni. E se il colpo non dovesse andare in porto entro gennaio, il presidente Verde è disposto a tenere le porte aperte e attendere Nainggolan per la prossima stagione.

Tra i rumors di calciomercato che lo riguardano, qualcuno arriva anche dalla Sardegna, altro posto del cuore del Ninja. La scorsa estate anche il Monastir, militante in Eccellenza, ha provato a sondare il terreno, senza però mai affondare veramente il colpo.

