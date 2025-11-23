La Roma fa sul serio: scavalcato il Napoli 

Roma. La Roma fa sul serio. Vince e convince a Cremona segnando per la prima volta più di due gol e si riprende la testa della classifica scavalcando di nuovo il Napoli. Prosegue anche il feeling con le trasferte che, nell’anno solare, porta a 12 successi in 16 gare lontano dall’Olimpico. Ora la lotta scudetto diventa effervescente perché il Napoli inquadra di nuovo la rotta trafiggendo un’Atalanta convalescente mentre continua a stupire il Bologna che non perde un colpo a partecipa a pieno titolo alla volata Champions. Incespica la Juventus, perseguitata dalla maledizione dei pareggi che ha contagiato prima Thiago Motta, poi Tudor e ora anche Spalletti. Al momento ci sono cinque squadre in orbita scudetto con la Juve a inseguire a -7. Sempre più attardata l’Atalanta, mentre la Lazio batte con pieno merito il Lecce e si porta al settimo posto.

In zona retrocessione tre punti d’oro per il Parma (grande protagonista Matteo Pellegrino con una doppietta) che affossa il Verona, all’ultimo posto con la Fiorentina. Ma stavolta la panchina di Zanetti non appare più salda. Non sente le vertigini del primo posto la Roma di Gasperini, che si affida a Svilar per chiudere i varchi a una generosa Cremonese, ma alla distanza prende il sopravvento. A gettare le basi della nona vittoria è un gioiello di Soulé, goleador della squadra. Nella ripresa il var salva l’arbitro dall’errore su un rigore prima assegnato e poi revocato alla Cremonese. Gasperini si infuria, poi viene espulso per proteste. Il tecnico fa poi entrare El Shaarawy e Ferguson che risultano decisivi dopo che Svilar devia sul palo una conclusione di Vandeputte. L’irlandese si sblocca con un bel gol, il primo dopo un anno, su una ficcante azione coordinata, mentre il Faraone è lucido nel contropiede veloce e manovrato che si conclude con uno scavetto vincente di Wesley. Poi alla fine c’è il 3-1 di Folino.

La Lazio subisce la contestazione dei tifosi a Lotito, che lasciano vuota la curva Nord, ma la squadra di Sarri approccia in maniera corretta la partita contro un Lecce molto rinunciatario che segna un gol con Sottil, annullato per fallo. I biancazzurri passano alla mezz’ora con un’azione di Basic e conclusione in spaccata di Guendouzi. Ma è nella ripresa che il forcing diventa assedio. C’è un gol annullato a Dia, Falcone salva su Marusic e Isaksen, poi Guendouzi e Zaccagni colpiscono due pali nella stessa azione. Il raddoppio arriva con Noslin nel recupero e i tre punti consentono alla Lazio di correre per un posto in Europa, obiettivo di questa stagione.

