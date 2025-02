La Roma è diventata grande 

Roma 4

Monza 0

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers (25' st Rensch), Cristante, Pisilli, Angelino (35' st Salah-Eddine), Soulé, Baldanzi (17 ' st Dybala), Shomurodov (25' st Paredes). In panchina De Marzi; Gollini; Çelik; Nelsson; Saud Abdulhamid; Pellegrini; Gourna-Douath; Manu Koné; El Shaarawy. All. Ranieri.

Monza (3-5-2) : Turati; Lekovic, Borsson, Carboni (32' st Palacios) Pereira, Ciurria (11' st Zeroli), Bianco, Urbanski (11' st Martins), Kyriakopoulos, Mota (23' st Keita Baldé), Ganvoula (1' st Petagna). In panchina Postiglione; Colombo; Vignato; Mazza; Pizzignacco. All. Nesta.

Arbitro : Maresca .

Reti : nel pt 10' Saelemaekers, 32' Shomurodov; nel st 28' Angelino, 43' Cristante.

Note : angoli 6-3 per la Roma. Ammonito Bianco. Rec. 1' e 2'. Spettatori: 55 mila.

Bella, solida e frizzante. E' la Roma 2.0 che nel monday night travolge con un poker un Monza, fin troppo arrendevole e con la testa già in B, portandosi a ridosso della zona Europa, a un solo punto da Milan e Bologna e a 2 dalla Fiorentina. A lanciare i giallorossi, nella serata fredda e umida dell'Olimpico, è Alexis Saelemaekers che con una prodezza dalla distanza trova l'1-0 per i suoi dopo dieci minuti. Alla mezz'ora arriva il meritato raddoppio di Shomurodov imbeccato da un Soulè scatenato. Nella ripresa è accademia giallorossa con Dybala e Paredes in campo e la bella rete del 3-0 firmata da Angelino seguita nel finale dal 4-0 di testa di Cristante.

In vista del doppio confronto di Europa League con l'Athletic Bilbao, Ranieri schiera quasi tutte le riserve con Shomurodov al posto di Dovbyk ancora infortunato. Alle sue spalle Soulé e Baldanzi, a centrocampo Pisilli con Cristante. Nesta si affida a Ganvoula con Mota al suo fianco. E la Roma parte subito forte con Pisilli capace di divorarsi il gol del vantaggio dopo soli cinque minuti: il baby giallorosso servito a centro area da Soulè sbaglia praticamente un rigore in movimento. Un gol quello giallorosso che si sente già nell'aria per il continuo forcing della formazione di Ranieri su un Monza apparso fin dall'inizio troppo arrendevole e così accade grazie ad una prodezza di Saelemaekers: il belga lavora un buon pallone sulla destra, fa una finta, rientra sul sinistro e lascia partire un gran tiro a giro, Turati non ci arriva, 1-0 per la Roma. I giallorossi non si fermano, si gioca praticamente in una sola metà campo, quella dei brianzoli. E alla mezz'ora arriva un meritato 2-0 grazie ad una azione ubriacante di Soulè che offre a Shomurodov un assist perfetto per il tocco di testa.

La ripresa

Nel secondo tempo la roma continua a fare la partita. Al quarto d’ora ecco Dybala tra gli applausi. Poco dopo arriva il bel tris di Angelino: i giallorossi avanzano a destra con Hummel e Cristante, la palla finisce ad Angelino che controlla e poi con una rasoiata di sinistro in diagonale batte Turati. E non è finita: a pochi minuti dal fischio finale arriva il poker di Cristante di testa servito da Dybala con l'Olimpico che festeggia il decimo risultato utile della squadra di Ranieri che dopo il tragico avvio di stagione ora si ritrova ad un passo dall'Europa.

